Apple quiere comprar Netflix

Netflix es una posibilidad que tiene Apple de ingresar en el juego de los gigantes de la televisón.

Los beneficios de la ley Trump de recorte de impuestos a las empresas, más su fuerte deseo de ingresar en el mercado de la televisión, Apple podría comprar Netflix en 2018, según los analistas del mercado de EE.UU. Un informe de Business Insider va más allá y da una probabilidad del 40% de que esto suceda.

¿Cómo va a comprar Apple a Netflix? La empresa que fundara Steve Jobs tiene, en su mayor parte en plazas extranjeras, u$s 252.000 millones que no ingresaba a EE.UU. por lo altos impuestos. Con la nueva ley Trump de reforma tributaria, la firma puede repatriar todo o parte de ese dinero pagando una pasa única del 10%. Esto le permitiría disponer de u$s 220.000 millones para salir de compras.

Para adquirir Netflix sólo necesitaría u$s 84.000 millones y cumpliría así su sueño de ingresar de lleno en el mundo de la televisión. Si bien le ha ido muy bien con iTunes, la firma de la manzana ve cómo los espectadores migran cada vez más a servicios como el que da Netflix, Amazon o Hulu.

Este interés por la TV quedó demostrado cuando se supo, hace un mes aproximadamente, que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon actuarán en la primera serie que tiene guiones de Apple. La compañía compró los derechos de este programa a las actrices, que trata de la vida de dos presentadoras de televisión.