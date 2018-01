El consumo hig tech sería de u$s 351.000 millones

Solamente en EE.UU., los ingresos por venta de tecnología equivaldrán a un poco más de la mitad del PBI argentino.

Los ingresos por el canal retail en tecnología alcanzarán los u$s 351.000 millones este año en Estados Unidos, todo un récord ya que esto representa un incremento del 3,9% respecto del año pasado, informó la Consumer Technology Association antes del comienzo del CES (Consumer Electronic Show), en Las Vegas.

El reporte por primera vez incluye una estimación del gasto de los consumidores en servicios de streaming de música y videos, que se prevé que llegaría a los u$s 19.500 millones.

La CTA calcula que continuará el crecimiento de las tecnologías emergentes, como los wearables ( u$s 6.400 millones), speakers inteligentes (u$s 3.800 millones) y realidad virtual (u$s 1.200 millones). Y también espera un año fuerte en smartphones (u$s 62.900 millones), laptops (u$s 23.400 millones), TV digital (u$s 22.100 millones) y en vehículos con componentes electrónicos (u$s 15.900 millones).