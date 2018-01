Aumentó la producción de cueros curtidos

La mayor producción de cuero bovino curtido no se condice con el consumo local, que fue menor.

En el acumulado a noviembre de 2017, la producción de cueros bovinos curtidos presentó un incremento del 5,5% al alcanzar las 295 mil toneladas, frente a las 280 mil toneladas de igual período del año 2016. La mejora observada se ha visto motivada por la mayor disponibilidad de cuero crudo (materia prima), según señala un informe de IES Consultores.

El consumo aparente de cuero curtido, en el acumulado a noviembre de 2017, se contrajo en un 1,6% y alcanzó las 192 mil toneladas contra 195 mil toneladas de igual período del año 2016. Ello muestra el moderado aumento en la demanda local junto con la expansión de las exportaciones, que crecieron muy por encima de la producción local.

El volumen exportado de cueros y manufacturas alcanzó, en los primeros once meses de 2017, las 107 mil toneladas, un 19,7% por encima de las 90 mil toneladas alcanzadas en igual período del año 2016. En cuanto a los valores exportados, también presentaron una leve evolución, al alcanzar los u$s 708 millones, un 0,4% más que los u$s 706 millones de igual período de 2016.

Si bien en cantidades y valores sustancialmente menores con relación a sus exportaciones, también se registraron importaciones cueros, pese a ser nuestro país un importante y tradicional exportador de ese producto. En el acumulado de once meses de 2017, las importaciones de cuero y sus manufacturas totalizaron u$s 32 millones, lo cual representó una merma del 5,8% respecto de igual período del año 2016.

El destino de las exportaciones de cueros está muy diversificado, ya que abarca una muy amplia gama de países (más de 65) en todos los continentes. El principal comprador en el acumulado a noviembre de 2017 fue China (incluyendo a Hong Kong), con el 24,8%; seguido por Tailandia (14,8%); los Estados Unidos (9,6%); México (7,4%); Croacia (6,9%) y Vietnam (5,9%), con participaciones superiores al 5%.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “la mayor disponibilidad de materia prima (cueros crudos) en el mercado, impulsará la producción local incentivada por una mayor demanda externa”.