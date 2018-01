Cuánto cuesta en el país el iPhone X

Los iPhone X a valores argentinos van a ser para los que no pueden viajar o necesitan financiación para comprarlo.

Ahora que llegó de manera oficial al país, el iPhone X, el smartphone de alta gama de Apple, cuesta más de $ 40.000.

A poco de su lanzamiento, este celular salía $ 47.000 en MercadoLibre. Pero a partir de su arribo oficial, estos valores se reacomodaron, aunque en los sitios de e-commerce casi no tuvieron modificaciones. Según Infotechnology.com, Frávega lo tendrá a la venta a partir del 19 de enero, pero hará una preventa online a partir de este viernes. El modelo de 64 GB estará en $ 43.299, mientras que el de 256 GB saldrá $ 49.999.

Garbarino y Maxim Store, también revendedores oficiales, no informaron cuál será el precio al que venderán el iPhone X.

Infotechnology.com advierte que estos precios son tan altos que conviene ir a comprarlo a Miami, incluso con el costo de los aéreos y la estadía. En EE.UU., los smartphones están a u$s 999 (64 GB) y u$s 1.149 (256 GB), a través del sitio de Apple, a lo que hay que agregarle el recargo del 50% el excedente de los u$s 300 permitidos para ingresar al país.