Los e-cigs son menos dañinos que fumar

Los cigarrillos electrónicos son utilizados en general por los ex fumadores para dejar ese hábito definitivamente.

La evidencia hasta ahora muestra que los cigarrillos electrónicos son mucho menos dañinos que fumar y para algunas personas son un ayudante útil para dejar de fumar. Hasta dos tercios de los fumadores a largo plazo morirán a causa de su adicción. Los e-cigs no contienen tabaco, que es la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo. “Los cigarrillos electrónicos contienen menos sustancias cancerígenas que los cigarros convencionales”, explicó el grupo de científicos, a cuya cabeza estaba Moon-Shong Tan.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York observaron cómo el vapor del cigarrillo electrónico afecta el ADN de los ratones y las células humanas en un plato. Descubrieron que el vapor del cigarrillo electrónico elevaba los niveles de daño del ADN en los pulmones, vejigas y corazones de los ratones, pero no miraron cómo afectó a las personas.

Luego analizaron cómo la nicotina, el químico que e-cigs vaporiza, afecta las células de pulmón y vejiga humanas que crecen en un laboratorio. La nicotina es lo que hace que los cigarrillos sean adictivos, pero no es lo que causa el daño por fumar. Tanto los cigarrillos electrónicos como los cigarrillos convencionales contienen nicotina, pero son los segundos los que al producirse la combustión, emiten los componentes dañinos del humo de tabaco.

El estudio no miró a los humanos y por lo tanto no mostró ningún efecto sobre su salud. Los diferentes dispositivos de e-cigs entregan diferentes cantidades de vapor y las personas los usan de diferentes maneras. Por lo tanto, los niveles de vapor del e-cig y la nicotina utilizados en el estudio podrían no coincidir con los niveles a los que las personas están expuestas a través del uso normal. Y otra investigación no mostró un vínculo entre los productos de nicotina y el cáncer. Finalmente, y de manera crucial, el estudio no comparó el vapeo con el humo del tabaco.

La popularidad de los e-cigs sigue creciendo, pero las cifras muestran que la mayoría de las personas que usan estos dispositivos son ahora ex fumadores, y la gente los usa principalmente para dejar de fumar o para reducirlos. Por lo tanto, las conclusiones sobre los efectos del vapeo en la salud deben considerarse junto con el daño que ha causado el fumar durante décadas. Sólo entonces los fumadores pueden hacer una llamada que podría tener un gran impacto en su salud