Cómo viene la semana económica

Los datos que deben tener en cuenta los agentes económicos para sus decisiones en esta semana en curso.

El Merval seguirá muy de cerca lo que suceda en el exterior, en especial, si los movimientos desde EEUU son bruscos. La visión para la renta variable a mediano plazo se mantiene favorable. Los argumentos a favor apuntan a lo macro (una economía que busca un sendero de crecimiento sostenido), lo micro (con ganancias en recomposición), y a una cuestión de flujos. Esto último basado en la coyuntura externa, y la expectativa de una recategorización en el corto plazo nuevamente de los mercados emergentes. Escenario que nos permite convalidar la posibilidad de continuar favoreciéndonos de una expansión de los múltiplos”. No obstante, aclara, esto no invalida de corto cierta mayor volatilidad y menos aún selectividad. “Esta última ya lo vimos vino de la mano de los resultados, y noticias corporativas que podrán seguir dando material de análisis para los inversores”, señala Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, en el informe de cómo puede presentarse la semana en curso .

Si buscamos, marcar niveles para el Merval encontramos una zona de resistencia en torno a los 33.465 puntos, que de superarse permitiría ir a buscar los 34.000 y después los máximos previos. Hacia abajo, como soporte de corto para una corrección encontramos la zona de 31.000-31.100. “Esta semana será dato la decisión del BCRA este martes cuando se lleve a cabo una nueva reunión de política monetaria. En concreto, se llevará a cabo la primera reunión de marzo para la cual el consenso no espera modificaciones en la tasa de interés de referencia que se ubica actualmente en 27.25%. La entidad creemos que no tiene argumentos suficientes para efectuar un baja de tasas –más aún si analizamos el último comunicado emitido, y tomamos hasta como dato incluso las intervenciones recientes en el mercado cambiario”, explica Corujo.

Otro dato para la semana, ligado a lo mencionado, será justamente la agenda económica. En particular, destacamos acá la publicación del IPC Nacional de febrero el miércoles, para la cual tanto el Gobierno como las consultoras privadas entienden que presentará una cifra elevada, o por lo menos, muy por encima de los niveles en los cuales

el BCRA se sentiría cómodo. Ahora bien, Corujo sostiene que “la decisión de política monetaria no pasará desapercibida no sólo para el comportamiento de la curva de tasas de letras, sino también lógicamente para el comportamiento del billete”.

Por último, desde la agenda financiera se destaca una nueva colocación de Letras del Tesoro en pesos y en dólares. Aquí debemos aclarar algunos temas. Para la letra en pesos, se licitará precio, y dado que la tasa es capitalizable todos los meses, el rendimiento anual ronda el 27.7%. Por lo tanto, no extrañaría que el instrumento salga sobre la par, y busque en concreto arbitrarse en función a lo que hoy ofrece una Lebac a similar plazo. En tanto, para las letras en dólares, y a diferencia de lo habitual, también se licitará precio (en el tramo competitivo).

Oficialmente se sostuvo que este cambio en la modalidad tiene lugar por la mayor volatilidad externa, y la suba reciente del riesgo país. En consecuencia, lo que se busca que el mercado determine el costo en función a la demanda, en un marco en donde se conocen las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Para tener como dato, Corujo sostiene que “para la letra en pesos, la primera referencia es la curva de Lebacs. Por lo tanto, no extrañaría que el instrumento salga sobre la par, y busque en concreto arbitrarse en función a lo que hoy ofrece una letra del BCRA a similar plazo, cuya tasa se encuentra en torno al 25.5% anual o poco menos”. En tanto, “para las letras en dólares, y a diferencia de lo habitual, también se licitará precio (en el tramo competitivo). Recordemos que la última colocación del Tesoro fue el 21 de febrero. Allí las tasas ofrecidas fueron de 2.85% y 3.10% para los plazos de 126 y 203 días. La demanda en esa oportunidad, no fue tan alta como en las anteriores”.