Rattazzi: “Raúl Alfonsín y Duhalde derrocaron a de la Rúa”

Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Chrysler Automobile Argentina, posa luego de la charla con revista Fortuna.

En un momento de la entrevista que publica revista FORTUNA en su edición de abril, Cristiano Rattazzi habló de la crisis de 2001 y en un momento deslizó que al ex presidente Fernando de la Rúa lo sacaron del Gobierno. Y apuntó concretamente al ex presidente Raúl Alfonsín y al también ex presidente peronista Eduardo Duhalde como responsables políticos de este derrocamiento.

“A (Fernando) De la Rúa lo derrocaron. Yo creo que sí. A ver, dos meses antes de que lo voltearan a De la Rúa, Alfonsín decía abiertamente que a De la Rúa lo dieran por perdido”, afirmó Rattazzi. Para el empresario, Alfonsín “se juntó con Duhalde y lo volteó. Alfonsín mismo lo decía claramente con (Leopoldo) Moreau: ´A De la Rúa denlo por descontado´. sin apoyo de Alfonsín, ¿cómo hacia De la Rúa? Sin apoyo de Alfonsín, ¿cómo hacía Duhalde?… es complicado. Fue presidente con el apoyo de Alfonsín, que era un prócer en el radicalismo”.

“No importa si el gobierno de De la Rúa era o no un desastre. Por eso, yo, cuando me hacen a Alfonsín el paladín de la democracia en Argentina, tengo mis dudas –indicó Rattazzi–. Había 1.086 productos prohibidos en el Anexo B cuando se fue Alfonsín y entró Menem. Ahí se abrió. Pero antes había 1.086 productos prohibidos, entre los cuales estaban los autos que entraban solo por diplomáticos o lisiados”.