Marriott unifica todos sus programas de lealtad

Vista del hotel Sheraton de Buenos Aires, perteneciente a la cadena Marriott International.

La mayor cadena hotelera del mundo, Marriott International, anunció hoy que a partir de agosto unificará sus programas de lealtad y aumentará los beneficios de los miembros de Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred Guest (SPG).

En un comunicado emitido en su sede de Bethesda, Maryland, Estados Unidos, Marriott International afirmó que será “el programa de lealtad hotelero más valioso y fuerte, en el cual sus miembros ganarán más puntos y más rápidamente que en programas anteriores, en promedio un 20% más de puntos por cada dólar gastado”.

De esta manera, por primera vez sus miembros tendrán acceso a reservar estadías y ganar o canjear puntos en las 29 marcas globales participantes, que incluyen a 6.500 hoteles en 127 países y territorios.

A fines de 2015, Marriott se convirtió en el mayor grupo hotelero del mundo al comprar a su rival Starwood en 12.200 millones de dólares.

En la Argentina, el acuerdo implicó el regreso de Marriott al país con la adquisición de trece hoteles, diez de ellos bajo la marca Sheraton.

“Escuchamos los deseos de nuestros miembros y fijamos nuestras metas para desarrollar el potencial completo de nuestros programas de lealtad”, dijo hoy David Flueck, vicepresidente ejecutivo senior de Global Loyalty de Marriott International.

Flueck agregó que “estamos emocionados por anunciar que, a partir de agosto, nuestros miembros podrán disfrutar un conjunto de beneficios a través de nuestro extraordinario portafolio de hoteles desde un servicio completo y seleccionado hasta estadías extendidas o acceso a marcas únicas estilo boutique y de lujo”.

Desde agosto, los miembros podrán combinar sus cuentas separadas de Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y SPG en una sola cuenta que abarca el portafolio completo de lealtad. Los nombres de The Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y Starwood Preferred Guest (SPG) continuarán existiendo bajo el nuevo grupo de beneficios unificados hasta que se introduzca un nuevo nombre para el programa, en 2019.

También comenzando en agosto, los viajeros tendrán la capacidad de reservar estadías a través de todo el portafolio por primera vez en Marriott.com, SPG.com y en las aplicaciones de Marriott y SPG, o contactando los centros de atención al cliente.

“No hay clientes más importantes que nuestros miembros de los programas de lealtad”, afirmó Karin Timpone, gerente global de marketing de Marriott International. “Con buenas noticias para nuestros miembros, decidimos anunciar los nuevos beneficios desde ahora y lanzarlos tan pronto sea posible, para que los miembros puedan aprovecharlos plenamente. Al mismo tiempo, continuaremos introduciendo más experiencias exclusivas a lo largo del año en nuestras plataformas de Moments”.

En ese sentido, Marriott informó que Moments “se está expandiendo, con más de 110.000 experiencias en 1.000 destinos, que abarcan desde entradas a atracciones y recorridos imperdibles que huéspedes pueden comprar en efectivo hasta eventos únicos y exclusivos donde miembros pueden usar sus puntos, incluyendo la nueva y personalizada serie de eventos Moments Live”.