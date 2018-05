El consumo de bebidas creció un 2,6%

En el primer trimestre del 2018, la producción de bebidas creció 1,7% interanual. De este modo, el consumo total de bebidas (en hectolitros) exhibió un crecimiento del 2,6% en el acumulado a marzo del corriente año, según un informe de IES.

Además, la ingesta de bebidas por habitante fue de 89 litros, un aumento anual de solo 0,3%. La Argentina sigue siendo uno de los países con mayor ingesta por habitante del mundo en este segmento (liderado, en particular, por el consumo de bebidas gaseosas sin azúcar). El segmento de bebidas no alcohólicas (gaseosas tradicionales, aguas, aguas saborizadas, jugos, etc.) exhibió un volumen de ventas de 9,7 millones de hectolitros en el primer trimestre de 2018 y verificó una suba del 1,5% con respecto del año previo.

También, la recuperación de la producción y del consumo se verifica en los segmentos de cervezas y bebidas espirituosas, siendo el vino el único segmento que arrancó el año en baja, aunque podría revertir esta tendencia durante el segundo semestre. En particular, la industria vitivinícola atravesó uno de los peores años de su historia, con una pésima cosecha de uva que redujo los stocks del sector, y generó un alza en los precios de los vinos, lo que causó una caída en las ventas (internas y externas), que obligó a importar vino a granel de Chile para abastecer el mercado interno.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2018, las exportaciones de bebidas fueron por u$s 222 millones, con una expansión del 5,7%, mientras que, en cantidades, los despachos cayeron 7,9% al totalizar 76,4 millones de litros. Las ventas al exterior en volúmenes permanecieron por debajo del promedio despachado en el último lustro.

Mientras tanto, las importaciones de bebidas en el primer trimestre de 2018 mostraron una importante caída del 23,9%, al registrar compras por un total de u$s 38 millones (u$s 50 millones en el mismo período de 2017), mientras que en cantidades, se contrajeron 50,9% y totalizaron 30 millones de litros.

Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores “la devaluación del peso se trasladará a los precios, e impactará negativamente en el salario real de las familias, por lo que afectará al consumo interno del sector en el corriente año”.