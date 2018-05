Se achica el déficit comercial con Brasil

En abril, la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil arrojó un déficit de casi u$s 700 millones para nuestro país. De este modo, el desequilibrio sólo creció 4,4% interanual (i.a.), lo que representa el menor incremento del rojo bilateral desde enero de 2017, de acuerdo con el informe de Ecolatina.

Las exportaciones al gigante sudamericano crecieron 39% i.a., superando los u$s 970 millones mientras que las importaciones avanzaron 22% i.a., rozando los u$s 1.670 millones. Como resultado, por segundo mes en lo que va del año (el primero había sido febrero) las ventas a nuestro principal socio comercial crecieron más que las compras. Dado que esperamos que la economía brasileña consolide su recuperación, y que nuestro país desacelere su tasa de crecimiento, esta dinámica continuaría en los próximos meses.

Producto de que nuestras exportaciones a Brasil crecieron por encima de sus compras totales, nuestra participación en sus importaciones creció 0,6 p.p., alcanzando 7,1% del total.

Cabe destacar que las importaciones desde Brasil alcanzaron su décimo octavo mes consecutivo con una tasa de crecimiento interanual de dos dígitos, lo que marca un hecho inédito en la historia reciente de la economía argentina.

Por último, cerrado el primer cuatrimestre del año, estimamos que el déficit bilateral supere los u$s 9.000 millones en 2018 (un crecimiento del déficit en torno a 10% i.a.). Más allá del incremento del rojo, las exportaciones volverán a crecer por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde 2010-2011. Más allá de esta recuperación, las ventas argentinas seguirán por debajo de u$s 11.000 millones, lejos de los u$s 14.000 millones exportados a Brasil en 2014.