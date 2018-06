¿Te animarías a comer un pollo con oro de 24 K?

Por Roberto Maidana //El plato único se consigue en pocos locales de la cadena estadounidense “The Ainsworth” . Su precio varía entre los u$s 45 y los u$s 1.000.

En Nueva York existe un restaurante que en su menú ofrece un producto único e innovador, alitas de pollo espolvoreados con 24 K de oro. La firma “The Ainsworth” cuenta con siete locales, la mayoría en Nueva York, pero solamente tres de ellos ofrecen el plato -Chelsea, East Village y Hoboken-.

En el menú explican que las alitas de pollo primero se ponen a marinar en manteca de coco, chipotle y miel durante 24 horas. Luego, se fríen y se espolvorean con copos de oro de 24 quilates.

El llamativo plato tiene tres variantes, 10 alitas; 20 alitas y 50 alitas. El dato para destacar es su precio. 10 alitas cuestan u$s 45; 20 ya ascienden a u$s 90, y las 50 piezas se venden por la módica suma de u$s 1.000. Eso sí, esta última opción viene con una botella dorada del champagne “Ace of Spades”, propiedad del famoso rapero Jay-Z.

Cuando le consultaron, Brian Mazza, presidente de Paige Hospitality (empresa dueña de “The Ainsworth”) le dijo a CNN que querían crear algo por fuera de los usual, que nunca se hubiera visto, hecho o probado antes. Al parecer lo lograron con gran éxito.