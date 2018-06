Quién es el jugador más caro del mundo

Se publicó un ranking con los 100 jugadores más caros del mundo. El n°1 no te vas a imaginar quién es.

Ver Galería Salió el ranking con el jugador más caro del mundo.

Harry Kane, delantero de la selección inglesa y de Tottenham Hotspurs, es el jugador más caro. Tiene un valor de u$s 235 millones. El podio lo completan, Neymar Jr con un valor de u$s 231 millones y el delantero de Francia y PSG, Kylian Mbappé (u$s 218 millones).

El “CIES Football Observatory” lanzó un ranking de 100 jugadores donde indican cuál es el jugador más caro en la actualidad. El estudio se realiza en base a un algoritmo exclusivo del observatorio.

En cuanto a los argentinos, Lionel Messi figura en el cuarto puesto con un valor actual de u$s 215 millones. Los otros argentinos que figuran son:

9- Paulo Dybala (u$s 192 millones)

22- Gonzalo Higuaín (u$s 122 millones)

27-Sergio Agüero (u$s 117 millones)

32- Mauro Icardi (u$s 108 millones)

44- Nicolás Otamendi (u$s 99 millones)

80- Ángel Correa (u$s 73 millones)

El dato llamativo del estudio es que Cristiano Ronaldo aparece recién en el puesto 24 con un valor de u$s 121 millones. Además, es el jugador más viejo en el ranking.

Francia es el país que más jugadores tiene con un total de 16. Mientras que Gianluigi Donnarumma, arquero de AC Milán y de la selección italiana es el más joven del top 100.

Por último, el “CIES Football Observatory” indicó en su estudio quién es el jugador mejor pago de acuerdo a su posición. Aquí la lista:

Arquero: Ederson Moraes, brasileño de Manchester City (u$s 122 millones)

Defensor central: Samuel Umtiti, francés de FC Barcelona (u$s 130 millones)

Defensor lateral: Kyle Walker, inglés del Tottenham Hotspurs (u$s 105 millones)

Mediocampista central: Saúl Ñiguez, español del Atlético Madrid (u$s 117 millones)

Mediocampista por las bandas: Kevin de Bruyne, belga de Manchester City (u$s 195 millones)

Mediocampista ofensivo: Dele Alli, inglés del Tottenham Hostspurs (u$s 200 millones)

Delantero por las bandas: Neymar Jr., brasileño de PSG (u$s 231 millones)

Delantero central: Harry Kane, inglés del Tottenham Hotspur (u$s 235 millones)