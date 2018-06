Google, la marca más valiosa del 2018.

La consultora de marcas,BrandZ, publicó un informe con las 100 marcas globales más valiosas del 2018. En el primer puesto aparece Google, con un valor de u$s 302.063 millones. El podio lo completan Apple con un valor de u$s 300.595 millones y Amazon con un valor de u$s 207.594 millones.

Para realizar esta clasificación, la consultora combina las opiniones de los clientes y el desempeño financiero de las compañías. BrandZ utiliza una combinación de datos de Kantar Millward Brown y Bloomberg para asignar “valor de marca” a cada compañía.

Con respecto al año pasado, Google creció en su valoración un 23%, mientras que Apple y Amazon, crecieron un 28% y un 49% respectivamente. Asimismo, BrandZ informó cuáles fueron las 10 marcas que más crecieron en este año. En primer lugar, se ubica la empresa de e-commerce china, JD.com con un crecimiento de un 94% y un valor actual de u$s 20.933 millones. También, en esta lista se encuentran marcas como: Netflix (+73% y un valor de u$s 20.819 millones), Gucci (+66% y un valor de u$s 22.442 millones) y Adobe (+53% y un valor de u$s 17.831 millones).

Un párrafo aparte merece la empresa china Tencent. Es la marca asiática más valiosa del mundo. Ubicada en el quinto puesto, tiene un valor de u$s 178.990 millones. También es una de las diez empresas que más crecieron (+65%).

La lista del top 10 de empresas más valiosas:

Google: $302.06 mil millones (u$s 302.063 millones)

Apple: $301 mil millones (u$s 300.595 millones)

Amazon: $208 mil millones (u$s 207.594 millones)

Microsoft: $201 mil millones (u$s 200.987 millones)

Tencent: $179 mil millones (u$s 178.990 millones)

Facebook: $162 mil millones (u$s 162.106 millones)

Visa: $146 mil millones (u$s 145.611 millones)

McDonald’s: $126 mil millones (u$s 126.044 millones)

Grupo Alibaba: $113 mil millones (u$s 113.401 millones)

AT&T: $107 mil millones (u$s 106.698 millones)