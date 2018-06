Caída en picada del valor del Bitcoin

El valor del Bitcoin cayó más de 50% en lo que va del año.

Cuando a fines de 2017, el valor de las Bitcoins llegaba a los u$s 20.000, sus inversores nunca pudieron imaginar que tan solo 6 meses más tarde caería a u$s 7.000. De esta manera, la divisa digital suma una caída de 53% en lo que va del año.

Desde que comenzó el año, diversos factores contribuyeron para que el valor de un bitcoin caiga a menos de la mitad de lo que valía en esa época. La regulación en países como China o Corea del Sur y casos de robos por hacking como fue el de “Coincheck” dejaron la confianza de los inversores mermada.

En este caso, el hackeo fue a Coinrail, un exchange de Corea del Sur relativamente pequeño. Al parecer, el caso no fue tan escandaloso como otros del pasado.El 70% de las criptodivisas robadas estaban en las llamadas “cold wallet”, carteras que no están conectadas a internet y a las que los hackers tienen un acceso mucho más complejo. Según los especialistas, lo que agravó la situación y culminó con la venta de las divisas fue la idea en las personas de que si esto les pasó a otros, porqué ellos no podían ser las siguientes víctimas.

Por su parte, Coinrail afirmó en un comunicado en su sitio web que parecía haber sufrido el robo de parte de sus criptomonedas, en manos de hackers, pero no reveló la cifra. Dos tercios de los activos robados -que la bolsa identificó como monedas NPXS, NPER y ATX- han sido congelados o recolectados, mientras el restante tercio es analizado por investigadores, otras bolsas y empresas de desarrollo de criptomonedas.

Las demás criptomonedas principales también registraron caídas, lo que llevó al valor de mercado de estos activos a 298.000 millones de dólares, casi un mínimo en dos meses. Si se tiene en cuenta que en el tope de la “criptomanía” a inicios de enero, la cifra alcanzaba los 830.000 millones de dólares, la diferencia es bastante considerable. Aun así, hay muchas personas que ven esta baja como una nueva oportunidad para invertir y esperar a que cambie la situación.