AT&T compró CNN y HBO por u$s 85.000 millones

A pesar de la oposición de Donald Trump a la operación, AT&T compró Time Warner por u$s 85.000. La Justicia de EE.UU. determinó que no afecta la competencia.

El gigante de las comunicaciones, AT&T, invierte para quedarse con una mega empresa de producción de contenidos, Time Warner.

La justicia norteamericana autorizó a la mega empresa AT&T a que comprara el multimedios Time Warner (dueño de la CNN, el estudio de cine Warner Brothers, HBO y los correspondientes derechos de Game of Thrones), ya que consideró que esta fusión no perjudica la competencia. La transacción se hizo por la friolera de u$s 85.000 millones, el precio más alto que se haya dado en el sector.

Esta decisión, tomada por el juez federal Richard Leon, se contrapone a las intenciones del presidente Donald Trump, quien a través de Departamento de Justicia intentó impedir la venta. Una de las razones es que CNN es una señal muy crítica a las políticas de Trump.

La venta ya había sido pactada hace dos años y la fusión se tendría que haberse concretado en 2017, pero la apelación del Departamento de Justicia atrasó el acuerdo.

El juez Leon consideró en su determinación que los argumentos de los peritos del Ejecutivo no lograron probar que esta adquisición perjudicara la competencia. Esta decisión podría sentar un importante precedente en varias fusiones de diferentes empresa, sin embargo se estima que el Departamento de Justicia apelará la medida.

El 20 de junio es el plazo que tienen las empresas AT&T y Time Warner para concretar la fusión.