Francia, la selección más cara del mundial

Ver Galería La selección francesa es la más cara del mundial.

El CIES Football Observatory, publicó un reporte sobre el valor de cada una de las 32 selecciones mundialistas. El valor de cada país está dado según el precio que los clubes pagarían para contratar a un determinado jugador. En el primer puesto se encuentra Francia con un total de u$s 1.654 millones. Completan el podio, Inglaterra (u$s 1.630 millones ) y Brasil (u$s 1.490 millones). El valor total estimado de los 736 jugadores de las selecciones mundialistas es u$s 14.783 millones.

Para obtener este dato, se creó un algoritmo donde se incluyen diferentes aspectos. En primer lugar, se toma en consideración la performance tanto del jugador como el club donde juega. También, se tiene en cuenta la edad de los jugadores y cuánto le queda de contrato.

En el ranking, Argentina se encuentra en el quinto puesto, detrás de España. Para la página de fútbol, la selección argentina tiene un valor de 1.085 millones de dólares. Lionel Messi es el jugador más valioso con un valor estimado de 216 millones de dólares.

En el fondo del ranking están Panamá, Arabia Saudita e Irán. El dato curioso de estas tres selecciones es que ningún jugador juega en una de las ligas más competitivas del mundo. El mundial de Rusia 2018 puede ser una gran oportunidad para mostrarse y poder llegar a una de ellas.

El top 10 de selecciones es:

Francia (u$s 1.654 millones)

Inglaterra (u$s 1.630 millones)

Brasil (u$s 1.490 millones)

España (u$s 1.132 millones)

Argentina (u$s 1.085 millones)

Alemania (u$s 1.050 millones)

Bélgica (u$s 979 millones)

Portugal (u$s 769 millones)

Uruguay (u$s 620 millones)

Croacia (u$s 488 millones)