Cuándo conviene en un viaje desayunar en el hotel

Hay varias circunstancias a tener en cuenta para decidir si se desayuna en el hotel o no.

Puede parecer un cuestión menor, pero decidir si se contrata una habitación de hotel con o sin desayuno incluido puede suponer una diferencia significativa en el coste de un viaje. Dependiendo siempre de la categoría del hotel y del precio del servicio en cada país, el presupuesto para un viaje en pareja de una semana puede variar en 329 euros (unos 380 dólares) en los EE.UU., donde, según la investigación de Trabber.mx la diferencia entre un hotel con y sin desayuno es mayor (23,80 euros por persona y día, u$s 27,63).

El segundo país donde la diferencia del precio de una habitación con y sin desayuno es Holanda con 18 euros (u$s 20,90) por persona y día de diferencia, y el tercero es Reino Unido, donde una habitación con desayuno suele costar 16 euros más (u$s 18,57), de promedio.

En América Latina es México con 13,41 euros (u$s 15,57) por persona y día donde más se puede ahorrar contratando hoteles sin desayuno. En el resto de la región el precio del desayuno en el hotel oscila entre los 5 (u$s 5,80) y 8 euros (u$s 9,29).

“La cuestión de contratar un hotel con o sin el desayuno incluido es muy compleja. Uno de los factores que más pesan en el precio es el tipo de desayuno y la cultura local. En los EE.UU., los países anglosajones y en México, donde tradicionalmente se desayuna fuerte, los precios son mayores porque se ofrecen desayunos muy completos. Pero, por ejemplo, para los viajeros de Europa continental o del cono sur (Chile, Argentina, Uruguay) que habitualmente desayunan un café con pan dulce y una fruta, claramente no es un buen negocio contratar este servicio.” destaca Oscar Frias, CEO y fundador de Trabber.com

¿Merece la pena pagar por el desayuno en el hotel? Aspectos a tener en cuenta.

¿Desayuna mucho? Entonces quizás el hotel sea la mejor opción, ya que en general suelen ofrecer gran cantidad de fruta, dulces y salados y por lo tanto el precio pagado suele compensar.

¿Tiene tarjeta de fidelización? Si se hospeda en alguna cadena de hoteles y es miembro de su programa de puntos en segmento alto no contrate el desayuno con la habitación, quizás se la ofrezcan gratis. Hilton, por ejemplo, a sus miembros gold suele ofrecer acceso al salón ejecutivo, donde se puede desayunar gratis

Localización del hotel. Si el hotel está ubicado en el centro de la ciudad (Madrid, París, Lisboa, México DF) y por lo tanto está rodeado de bares y restaurantes quizás le interese salir a desayunar fuera. Por economía, porque en general es más barato, y por variedad ya que cada día puede elegir un local diferente y conocer la vida y gastronomía local.

Planes. Si el plan del día es salir a recorrer una ciudad, desayunar fuera es también una forma de aprovechar el día (obligándose a salir antes y sin el riesgo de quedarse en el hotel después de un desayuno pesado).

Precios locales. A nivel puramente económico, lo principal es comprar el precio de un desayuno fuera del hotel. En Europa, por lo general, resulta mejor desayunar fuera que en los hoteles.

Por último, si no ha contratado el desayuno en el momento de la reserva del hotel es posible que el precio al momento sea más caro. Y si solo quiere un café de primera hora, chequee si su habitación tiene cafetera de cortesía, algo que suele ser habitual en EE.UU., Canadá y en las cadenas hoteleras de esta región, no así en las europeas.

Precio de desayunar en el hotel por persona y día, promedio.

1. Estados Unidos 23,86 euros (u$s 27,70)

2. Holanda 18,08 euros (u$s 20,99)

3. Reino Unido 16,33 euros (u$s 18,96)

4. Alemania 15,75 euros (u$s 18,28)

5. Austria 15,48 euros (u$s 17,97)

6. Francia 14,99 euros (u$s 17,40)

7. Bélgica 14,82 euros (u$s 17,20)

8. Japón 13,81 euros u$s 16,03)

9. México 13,41 euros (u$s 15,57)

10. España 12,61 euros (u$s 14,64)

11. Portugal 11,65 euros (u$s 13,52)

12. Grecia 10,74 euros (u$s 12,47)

13. Chile 9,79 euros (u$s 11,37)

14. Costa Rica 9,08 euros (u$s 10,54)

15. Italia 7,65 euros (u$s 8,88)

16. Brasil 6,88 euros (u$s 7,99)

17. Colombia 6,86 euros (u$s 7,96)

18. Perú 6,72 euros (u$s 7,80)

19. Ecuador 6,70 euros (u$s 7,78)

20. Turquía 6,56 euros (u$s 7,62)

21. Argentina 6,05 euros (u$s 7,02)