Mujeres con poder de decisión

Cuatro mujeres influyentes y referentes en el mercado dieron su testimonio acerca de la economía local y del exterior.

Durante el mes de Junio, en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio se hizo público el polémico debate ¨Women in finance¨: Perspectivas económicas para la Argentina y el mundo, organizado por el CFA (Chartered Financial Analyst) Society Argentina. En el evento, cuatro mujeres influyentes y referentes en el mercado dieron su testimonio acerca de la economía local y del exterior en momentos en que la volatilidad va en aumento.

Según el presidente del CFA Society en la Argentina, Alejandro Bianchi, “sólo el 14% de nuestros graduados en la Argentina son mujeres”. El Certificado Internacional de Finanzas, CFA, es una de las certificaciones internacionales de finanzas más importantes del mundo y suele ser un requisito para formar parte de las decisiones de los bancos de inversión líderes, como ser UBS, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley y BlackRock.

Intervinieron en el debate Andrea Grobocopatel, actual Presidente de la Fundación Flor, ex Presidente de Los Grobo SGR, Verónica Martínez Castro de la Dirección de Asuntos Legales de Integración Energética Argentina S.A; previa Directora de Asuntos Legales de Transportadora de Gas del Sur S.A. y del Grupo Techint, Diana Mondino, miembro del Directorio de Pampa Energía y Loma Negra, Marta Castelli, CFA, Directora en Standard & Poor’s. En representación del CFA abrió la conferencia Tomás Chedrese, CFA, Vice Chair de Events, FA Banco Galicia, y como moderadora intervino Daniela Wechselblatt, CFA y Chair de Events y CEO de DW Global Investments. El encuentro contó con el apoyo de CELAI, Centro Latinoamericano de Inversiones, y de Artigas Global Services.

La directora de Pampa Energía, Diana Mondino, por su parte, sostuvo que las relaciones comerciales son extremadamente difíciles en todas partes del mundo y en la Argentina en particular, “por el lado impositivo, en la medida en que tenemos un impuesto cascada como es ingresos brutos y un impuesto que, cuando te genera crédito fiscal, no es reembolsable como es el IVA, solamente aquel que sea más grande está en condiciones de absorberlo”.

Según Diana, hay un discurso histórico en la Argentina a favor de las pymes, pero la estructura impositiva sesga en contra de la pyme. Ella plantea que la nueva reforma impositiva va a mejorar eso ligeramente. El inconveniente, dice, es que en una estructura impositiva donde cada etapa tiene un costo adicional se genera una concentración. “En este caso es mucho mejor ser grande y no tener que estar pagando en cada etapa”.

Diana insiste, “es difícil de modificar en la Argentina porque si las provincias dejaran de cobrar el impuesto de esa manera, se desfinanciarían. Por eso, ellas son las principales interesadas en que eso se perpetúe. De la boca para afuera hablamos de la Pyme, pero del bolsillo para adentro las gravamos a todas en una forma en que se acumulan los impuestos y por lo tanto les es muy caro sostenerse y solo aquel que sea grande paga una sola vez el impuesto en vez de múltiples etapas”.

Verónica Martínez Castro, con una vasta experiencia en el mercado energético, en referencia al tema de liderazgo y género, esbozó: “Hasta el día de hoy confundimos la palabra liderazgo con poder. Las decisiones económicas y políticas no siempre están representadas por grupos políticos. El líder moderno, a diferencia del antiguo, no hereda el poder si no que se vale de un conjunto de habilidades duras y blandas para serlo”.

También, agregó que el liderazgo no tiene género. Un líder es el que reúne ciertas condiciones para llegar a un objetivo, desarrollando sus capacidades duras y blandas, “en general la mujer tiene una sensibilidad que el hombre no tiene, pero el hombre puede desarrollarlas. Por eso, el siglo XXI espera que los liderazgos sean compartidos. Mi propuesta es que pasemos del EGOsistema al ECOsistema, donde ser líder sea estar al servicio de los demás. Los líderes deben desarrollar la empatía, escuchar, compartir, acompañar. Si no trabajamos en equipo, no vamos a salir adelante”.

Para cerrar su exposición, la Dra. Martínez Castro, utilizó una frase de Picasso que dice, “la gente ve lo que es y se pregunta por qué, yo veo lo que puede ser y pregunto por qué no”.

Asimismo, Marta Castelli contó que desde su empresa reciben gran cantidad de inversiones internacionales que se interesan por la Argentina, “el 3 de junio Standard & Poor calificó el riesgo de la Argentina como un B+”. Además, opina que las políticas que acompañan el cambio gradual positivo de este gobierno van de la mano de la reducción de subsidios, la reducción de aranceles aduaneros, la implementación del PPP que incentiva la inversión privada y la liberalización del tipo de cambio. Todos estos elementos si bien generan contratiempos políticos, se considera que fueron elementos importantes a tener en cuenta para mejorar la calificación de riesgo de la Argentina.

Andrea Grobocopatel, por su parte, comentó que “en la Argentina sólo un 0,2% de las empresas son grandes, todo el resto son micro y pequeñas empresas, necesitamos más empresas grandes y más empresarios, ¿qué podemos hacer nosotros? empezar a pensar como hago crecer mi pequeño negocio, ya que este país necesita empresas más grandes”. La actual Presidente de la Fundación Flor es una promotora de las sociedades de garantías recíprocas, SGR. Según ella, los trámites para la aprobación de las SGR en la Argentina son muy largos y a muchas Pymes esto las complica a la hora de buscar financiamiento. “Considero que dentro del gobierno se debería fomentar el diálogo para articular de manera efectiva las medidas que se toman”.

En este marco de volatilidad, la capacitación financiera equitativa en la Argentina por parte del CFA Society y la promoción de políticas por parte de organismos del tercer sector que incentiven el desarrollo económico del país resultan urgentes. La ONG CELAI por ejemplo, como Centro Latinoamericano de Inversiones, diseña e implementa programas específicos de capacitación para sectores económico-productivos, llegando a productores, emprendedores e inversores de los campos industrial, agropecuario, comercial, financiero y de servicios, de toda la región latinoamericana.