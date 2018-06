La economía que viene

¿Cómo sigue la economía en Argentina?

La Argentina está atravesando un período económico de mucha inestabilidad. En la última semana a la renuncia de Federico Sturzenegger del Banco Central se le sumó la destitución Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía y de Francisco Cabrera en Producción.Fortuna dialogó con algunos economistas para comprender mejor qué se puede esperar a futuro de la política económica del país.

Consultados sobre los cambios hechos por el presidente Macri, los economistas José Luis Espert y Matías Tombolini coincidieron que son cambios lógicos de acuerdo a la situación que se presenta. Tal es el caso del nombramiento como Ministro de Producción de Dante Sica. Para Espert, el nuevo ministro es un cambio con el que se busca tener la simpatía de la UIA, mientras que para Tombolini, el nuevo ministro es un gran conocedor del sector automotor y minero. Además, tiene una clara mirada del sector industrial.

Con respecto a los cambios en la política económica, Espert afirmó que “la primera consecuencia será estar más cerca de la UIA y no abrir más la economía de lo que se abrió hasta ahora”. También, declaró que se buscará en mayor medida renovar contratos y no tanto de ajustar las tarifas. Se buscará más solucionar los problemas a corto plazo. Por su parte Tombolini aseguró que”hasta tanto la Argentina no discuta como los salarios recuperan poder no va a haber un cambio de la política económica”.

Un aspecto interesante fue el análisis acerca de la importancia de un ministro de economía fuerte. Para los dos economistas, sí se necesita uno, pero no pareciera ser Dujovne el ideal. De hecho, para Tombolini el Ministro de Hacienda solo implementa lo que dice el Presidente. Para Espert, “es bueno tener unidad de mando, pero hay que tener la cabeza adecuada”.

Por último, los economistas fueron consultados sobre la respuesta de los mercados. Nuevamente, los economistas estuvieron de acuerdo en que han respondido relativamente bien. Tombolini declaró que, “es razonable pensar que con las medidas tomadas se acotó la volatilidad y la suba del dólar.” Pero al mismo tiempo aseguró que “el Gobierno no controla la confianza que tienen los que toman las decisiones, por lo que habrá que esperar a ver que hace el Mercado.” Espert, aseguró que “el dólar y el Mercado respondieron bien con los incentivos que hay”.