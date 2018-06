Suben el tope para las importaciones por courier

El tope para importaciones vía courier subió a u$s 3.000 por destinatario. Esto provocó que los despachantes de aduanas presentaran una medida judicial.

Los despachantes se quejan de que la medida de la Afip va a concentrar el negocio en pocas manos.

Por resolución 4259/18, la Afip aumentó el monto máximo a u$s 3.000 para las compras en el exterior a través de prestadores de servicios postales/courier (hasta el 1 de junio estaba en u$s 1.000), lo que provocó que el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) presentara un recurso contra la medida ante la justicia.

La Afip en su decisión indica, entre otras consideraciones, que “como consecuencia del análisis comparativo realizado respecto de los montos máximos para las operaciones en trato en los países de la región, resulta necesario actualizar los valores vigentes”. Estos no solo son de u$s 3.000 (valor FOB) para las importaciones por cada destinatario, sino que se actualizó a u$s 1.000 para las exportaciones por cada remitente.

La CDA judicializó el tema al presentar una medida cautelar y un recurso de consideración contra esta resolución. “La medida no solo implica un debilitamiento de los controles aduaneros, sino que se inscribe en la tendencia de recortar las tareas profesionales de los despachantes en favor de la concentración del comercio exterior en pocas manos”, indica la entidad.

Los despachantes se quejaron de que en dos años “han visto reducido un 30% su trabajo (…) como consecuencia de las licencias de importación y las DJAI, ahora revitalizadas mediante las declaraciones SIMI”.