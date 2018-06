“Barça”, N° 1 en ingresos por sponsors

Barcelona es el club de fútbol que más ingresos anuales de patrocinio tiene. Supera en más de u$s 45 millones a su rival, Real Madrid.

Al Barcelona le ingresan u$s 247 millones anuales en patrocinio.

De acuerdo con un estudio hecho por Forbes, FC Barcelona es el club con más ingresos por patrocinios. El club catalán está por delante de equipos como Manchester United y Real Madrid, su clásico rival. Anualmente, ingresan en concepto de patrocinio u$s 247 millones. Por su parte, el club inglés obtiene por sus auspiciantes unos u$s 202 millones y el club madrileño, unos u$s 200 millones.

El estudio publicado por la revista especializada especificó que el “Barça” es el único de los tres grandes que aumentó sus ingresos por patrocinio. El Manchester United tuvo una baja de 12 millones de dólares y el Real Madrid de u$s 16 millones. El club catalán aumentó en 15 millones esas ganancias, estimándose que el valor de la camiseta y la firma deportiva que la viste fueron los principales causantes de ser catapultado al primer puesto.

El informe indica que el FC Barcelona tiene el mejor de patrocinio técnico con Nike, ya que le asegura 116 millones de dólares al año. A eso hay que sumarle el auspicio de la firma japonesa Rakuten, por el que ingresa otros u$s 50 millones fijos.

Cabe destacar que Barcelona, ​​junto con Real Madrid, son los dos únicos clubes de la liga española. La Premier League, liga de fútbol de Inglaterra, es la que más equipos tiene en el top 10. Al Manchester United (202 millones de dólares), lo siguen el Chelsea (148 millones), el Arsenal (89 millones), el Manchester City (77 millones) y el Tottenham Hotspur (74 millones).

Según Forbes, la lista la completan el equipo alemán, Bayern Munich con u$s 121 millones y el club francés, PSG con u$s 100 millones.

La lista de Forbes

FC Barcelona: 247 Millones de dólares.

Manchester United: 202 Millones de dólares

Real Madrid: 200 Millones de dólares.

Chelsea: 135 Millones de dólares.

FC Bayern de Múnich: 121 Millones de dólares.

PSG: 100 Millones de dólares.

Arsenal: 94 Millones de dólares.

Liverpool: 92 Millones de dólares.

Tottenham: 81 Millones de dólares.