El sábado a las 11 hs Argentina juega con Francia en Kazán.

Se escuchan cantos, bombos y vuvuzelas por las calles, luego de un partido en el que Argentina peleó por entrar a octavos de final, sufriendo cada minuto.

Los hinchas más eufóricos que lo vieron por televisión desearían llevar su aliento a la cancha al estadio Kazán Arena, a 800 km de Moscú, donde se jugará el partido contra Francia. Pero… ¿cuánto sale ir a alentar a la selección el sábado en Rusia?

Vuelo a Moscú miércoles 27 Saliendo de Buenos Aires 4:44 am

$ 40.200 Air Europa

Hora de llegada: 13:55 Moscú del miércoles

Salida a Kazán el jueves 3 am desde Moscú

$ 2.000 Ural Airlines

Hora de llegada: 4:35 am

TOTAL en aéreos: $ 42.200

Para el hospedaje, se encuentran habitaciones desde $ 900 la noche.

Existen otras opciones de aéreos para viajar jueves o viernes que rondan los 45 mil pesos. Los pasajes desde Moscú a Kazán son más económicos el día jueves, ya que el mismo miércoles o el viernes aumentan al doble.