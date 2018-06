Cuánto dinero recibe cada equipo en el Mundial

El Mundial otorga en premios u$s 38 millones al campeón.

Hace cuatro años cuando el Mundial de Brasil 2014 repartió entre los 32 equipos unos u$s 358 millones. Para Rusia 2018, la FIFA decidió aumentar los premios un 12% repartiendo en total u$s 400 millones.

Cada equipo que haya llegado al Mundial embolsará unos u$s 8 millones. Si pasa de ronda, el equipo obtiene en premios u$s 4 millones más. Misma cifra recibirán los equipo que lleguen a los cuartos de final.

Pero los verdaderos premios comienzan en las semifinales. El equipo que termine en la cuarta posición recibirá nada más y nada menos que u$s 22 millones. El tercero, en otras palabras el mejor de los peores, tendrá como premio, además de la medalla de bronce, $24 millones. Para aquellos que lleguen a la final, la diferencia económica entre las rondas será más que considerable. A los ya u$s 22 millones acumulados, le tendrá que sumar u$s 6 millones. Por su parte, el campeón del mundo embolsará la módica suma u$s 38 millones. Estos son 3 millones más de los que recibió Alemania, último campeón.

Cabe recordar que a los premios económicos se le suman otros aspectos positivos. El mundial de fútbol es un gran negocio económico para todas las partes implicadas. Para los jugadores, por ejemplo, es una gran oportunidad para mostrar sus habilidades y revalorizar su precio en la ventana de transferencias. Los sponsors usan la máxima cita del fútbol para mostrarle al mundo sus productos o servicios. Para el país organizador, el mundial es el momento no solo de incrementar sus arcas, sino también de mostrar su cultura y sus lugares a los ciudadanos del mundo. Por último, cada selección participante, tendrá el privilegio de estar entre los mejores del mundo, permitiendo cobrar más caro los auspicios, así como también los partidos amistosos correspondientes.