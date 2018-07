Cavallo: “Fue razonable recurrir al Fondo”

El ex Ministro de Economía analiza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En una entrevista exclusiva, Domingo Cavallo da su visión sobre el acuerdo con el Fondo. La entrevista completa se encuentra disponible en la Revista Fortuna de julio que ya está en los quioscos.

“Lo más importante del acuerdo es que se recupere el crédito público. Ninguna economía puede funcionar sin crédito, tanto para el sector público como para el privado.”

“Fue razonable recurrir al Fondo porque sin nada de crédito hubiera sido imposible hacer el ajuste de una manera socialmente soportable y económicamente viable.”

“A mí no me gusta hacer pronósticos. El Gobierno no tenía otras alternativas que avanzar más rápido hacia un ajuste fiscal e introducir una política monetaria como la que se ha anunciado. El ritmo en el cual se estaba produciendo el ajuste fiscal antes, y en particular el tipo de política monetaria que se estaba aplicando, no estaba produciendo los resultados que se deseaban. Incluso llevó a esta situación de pérdida del crédito público.”

“Yo creo que es un programa elaborado por el gobierno argentino, no es impuesto por el Fondo.”

“Creo que es una cifra importante, es un gesto de confianza. Lo mejor del gobierno de Macri ha sido la política exterior.”

“Con devaluaciones no se consigue un tipo de cambio super competitivo, porque normalmente el desaliento a las exportaciones viene de medidas de naturaleza impositiva, de regulaciones, una serie de factores que hacen que en definitiva el tipo de cambio efectivo que obtiene un exportador sea relativamente bajo.”