Extinción de dominio y las trabas del peronismo

Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, afirmó que las objeciones para frenar el proyecto de ley de Extinción de Dominio vienen de parte del Bloque Justicialista: “El Bloque de Cambiemos impulsa la ley, con la disposición de hacer cambios y retoques donde sean necesarios. Hasta ahora nos hemos encontrado con una actitud bastante cerrada del Justicialismo que ha impedido la aprobación de la ley. Gracias a la presión en este último tiempo de la opinión pública, en el Senado se están dando cuenta que tenemos que aprobar esta ley, será con modificaciones, pero hay que aprobarla, espero que a la brevedad y antes que termine este año.”

Tonelli, en declaraciones con el programa Dato sobre Dato, que se emite en FM Milenium, se mostró dispuesto a aprobar una ley con modificaciones con tal de que entre en vigencia y funcionamiento: “Espero que podamos llegar a un acuerdo entre los dos proyectos de ley, aunque sea un poquito más acotada y menos ambiciosa de la que aprobamos en diputados. Lo importante es poner en funcionamiento esta herramienta, si esta herramienta en la práctica es buena y eficiente, más adelante podemos pensar en retoques que amplíen su funcionamiento.”

De acuerdo a la frase del senador justicialista que relaciona el proyecto de ley de la extinción de dominio con la Conarepa (organismo creado en la dictadura del 76), el diputado Tonelli afirmó que la comparación era exagerada: “Reconozco que la ley pudo haber tenido algún defecto o alguna cláusula que requería alguna precisión, pero de ninguna manera suscribo esa apreciación tan temeraria. La diferencia esencial que se ha dado entre el proyecto que aprobamos en diputados y la discusión en el senado, es los delitos en los cuales se aplicaría la extinción de domino. En diputados aprobamos un proyecto amplio, incluye no sólo aplicar a los delitos del narcotráfico, que es un punto donde estamos todos de acuerdo, sino también a los delitos vinculados a la corrupción. Es ahí donde está la diferencia del bloque justicialista en el Senado, que hasta donde yo sé, solo estaría dispuesto extender a los delitos de narcotráfico y no así a los delitos de corrupción.”

En relación a la cláusula del proyecto que establece que si hubiera pruebas en la instrucción, un juez civil puede pedir la extinción de dominio y el funcionario/narcotraficante debe mostrar el origen de los bienes: “En el proyecto del senador Pichetto esto no está. Es algo que no es novedoso en nuestro código penal, la inversión de la carga de la prueba ya existe para la causa de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos por ejemplo. En esa figura cuando un funcionario incrementa notablemente sus bienes durante el ejercicio de la función, es el que tiene la carga de la prueba de mostrar el origen de esos bienes. Es una modificación del Código en tiempos de Presidente Illia, tiene una larga vigencia. Si bien no es el régimen general del Código Penal, en determinadas situaciones, la inversión de la carga de la prueba es una herramienta muy legítima y necesaria en algún tipo de delito, como casos de narcotráfico y también para nosotros los casos de corrupción.”

“El hecho de estar preso no limita el poder de los presuntos delincuentes. Hay casos muy notorios en Argentina y en el resto del mundo de narcotraficantes que siguen dirigiendo los negocios desde la cárcel, está probado que la sola descripción de la libertad ambulatoria (la cárcel) no siempre es suficiente para evitar que un delincuente continúe manejando sus negocios ilícitos, por lo tanto la extinción de dominio puede ser una herramienta muy eficaz para evitar eso y para recuperar bienes mal habidos y darles un destino útil para la sociedad”, finalizó.