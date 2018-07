Néstor Pitana: ¿Cuánto gana por dirigir el mundial?

Pitana dirigirá la final de la Copa del Mundo 2018.

El próximo domingo 15 de julio se juega en Moscú, Rusia, la final de la copa del mundo, y Argentina va estar presente. No, lamentablemente no pasó nada raro que haga que Messi y compañía vayan a disputar el partido definitorio del campeonato de fútbol, pero Néstor Pitana, el árbitro nacido en Misiones, fue elegido para dirigirlo. De esta forma, el polémico arbitro en Argentina, pero amado en la FIFA, embolsará, gracias al mundial, unos u$s 82.000, aproximadamente $2,2 millones. Una cifra más que envidiable.

Esa cifra es el resultado de dos factores. Por un lado, por ser uno de los 36 árbitros seleccionados por la FIFA para ser parte del mundial, recibirá la módica suma de u$s 70.000. A eso hay que sumarle los u$s 3.000 que embolsa por partido. Al dirigir cuatro partidos, incluido la final, la suma da u$s 12.000. Asimismo, los líneas reciben u$s 25.000 cada uno más u$s 2.000 por partido. Por lo que los asistentes Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana percibirán un total de u$s 33.000 cada uno (aproximadamente unos $ 924.000). Esta información fue dada por el sitio brasileño UOL Esporte unos días antes del inicio del mundial.

Pero ese podría no ser el final para el hombre nacido en Corpus Christi. En un mundo donde el fútbol mueve millones, hasta los árbitros empiezan a tener oportunidades impensadas hasta hace 10 años atrás. Un claro ejemplo de eso es Mark Clattenburg. El referí inglés que supo dirigir en la Champions League y la final de la Eurocopa tuvo propuestas para “fichar”, no en una o dos ligas profesionales, sino de 3. Sí, parece increíble, pero al igual que los jugadores de fútbol, a un árbitro se le ofreció cambiar de liga. Según informó el medio británico Sky Sports, Clattenburg habría preferido irse a la liga de Arabia Saudita, desechando de esta forma irse a China y Estados Unidos. Al parecer el referí inglés no solo ganaría más dinero sino que también se convertiría en el nuevo jefe de árbitros. El propio Clattenburg declaró que “es un paso importante hacia adelante en mi carrera”.

¿Tendrá la misma suerte Néstor Pitana? Pasar de ser recordado por el partido del “no fue córner” a ser uno de los árbitros mejores pagos del mundo. Evidentemente, en el mundo moderno donde la FIFA apuesta por profesionalizar a los jueces y los países que tienen más recursos empiezan a invertir en el fútbol, nada es imposible.