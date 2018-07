Johnson & Johnson deberá pagar u$s 4.700 millones por daños

Demandan a Johnson & Johnson por sustancia cancerígena en su talco.

Un tribunal de Missouri condenó a Johnson & Johnson a pagarle u$s 4.700 millones a 22 mujeres y familias. Las mujeres involucradas alegaban que el abesto (un grupo de minerales que se da naturalmente en forma de conjunto de fibras) que contenían los talcos le causó cáncer de ovario. Además, se les deberá pagar u$s 550 millones como indemnización compensatoria.

El juicio duró seis semanas y ocho horas de discusiones. El jueves que se conoció el fallo, estuvieron presentes las demandantes junto a sus familias y amigos. Lamentablemente, 6 de las mujeres que acusaban a Johnsosn &Johnson fallecieron. La farmacéutica y fabricante de productos de higiene personal se enfrenta a unas 9.000 demandas legales relacionadas con el uso de polvos corporales. Hasta el momento, es la mayor sanción que ha recibido la empresa por este asunto.

Según datos compilados por Bloomberg, este veredicto, antes de cualquier daño punitivo, es la tercera compensación más grande en Estados Unidos en 2018. El más grande, fue otorgado en mayo por un tribunal estatal de Georgia a una víctima de agresión sexual.

Igualmente, desde la compañía estadounidense aseguran estar “profundamente decepcionada por el veredicto” y señalan que “seguimos confiando en que nuestros productos no contienen asbesto y no causan cáncer de ovario. Tenemos la firme intención de buscar todos los recursos de apelación disponibles”. Además, Johnson & Johnson calificó el fallo como resultado de un proceso injusto que permitió que las mujeres demandaran a la compañía en Missouri a pesar de que la mayoría de ellas no viven en el estado.