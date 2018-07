Netflix invierte más en producciones que Hollywood

Se espera que el gasto en producciones de Netflix para 2022 supere los u$s 22.500 millones, 10.000 millones más que en 2018.

Los ingresos mensuales deNetflix por el número de suscriptores ascienden a u$s 1.250 millones.

De acuerdo con una nota de “The Economist”, Ted Sarandos, jefe de la oficina de contenidos en Netflix, tiene presupuestado para este año entre u$s 12.000-13.000 millones en producciones. Del total, un 85% será destinado a series y películas propias y el 15% restantes para comprar contenido ya hecho. De esta manera, Netflix prevé llegar a los 82 largometrajes. Para entender lo que supone producir 82 películas basta con comparar con las 23 que realiza Warner.

Por otra parte, la plataforma de entretenimiento estadounidense actualmente está produciendo y adquiriendo 700 series de televisión. La lista incluye, 100 guiones de dramas y comedias, docenas de documentales, programas para chicos, shows de stand-up, realities y talk shows. A esto se le suma los programas que realiza en otros 21 países como, Brasil, Alemania, India y Corea del Sur.

Entendiendo que además de la cantidad hay que ocuparse de la calidad, Sarandos decidió invertir sus miles de millones de dólares para contratar grandes directores de cine y creadores de series de televisión. Así fue como Netflix firmó con Spike Lee, los hermanos Wachowski, los hermanos Cohen, Ryan Murphy (creador de “Glee” y “American Horror Story”) y Shonda Rhimes (creadora de “Grey ´s Anatomy”). Por si fuera poco, logró que Barack y Michelle Obama firmaran un contrato de varios años para rodar varios programas y entrevistas exclusivas que solo se pueden visualizar dentro de la plataforma.

Por último, vale la pena señalar que solo en el primer cuatrimestre del 2018, Netflix sumó 7,4 millones de suscriptores alrededor del mundo. Esto da un total global de 125 millones de personas. Si se tiene en cuenta que cada suscripción son u$s 10, Netflix tiene un ingreso anual de u$s 14.000 millones. De acuerdo con el medio estadounidense, ese dinero será reinvertido en las producciones, marketing y tecnología. Pero la empresa de entretenimiento está muy lejos de tocar su techo, de hecho, para el banco Golden Sachs, Netflix podría invertir en contenidos u$s 22.000 millones anuales para el año 2022.

Ahora solo queda esperar que nuevas propuestas lanzará la plataforma de vídeo en streaming cuyo peso bursátil ya supera al que tienen Time Warner y Twenty-First Century Fox.