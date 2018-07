Francia campeón le salió caro a una empresa china

Vatti, la empresa de elctrodomésticos china deberá reembolsarle a sus clientes más u$s 11 millones. La promoción estaba en vigencia solo en junio.

Vatti, empresa de electrodomésticos china, es sponsor de la selección francesa.

A mediados del año pasado, la empresa de electrodomésticos argentina Noblex prometió que si Argentina no jugaba el mundial la gente que había comprado un televisor específico, no solo se lo iba a quedar, sino que además se le iba devolver el dinero. En ese momento, la incertidumbre y el riesgo de que la selección nacional no llegará a Rusia debe haber preocupado a más de uno en la empresa. Afortunadamente, Lionel Messi metió los tres goles contra Ecuador y Argentina obtuvo la clasificación tan ansiada.

Al parecer, la empresa de electrodomésticos china Vatti no recibió el mensaje sobre el alto riesgo que significaba hacer una oferta de esta clase y decidió hacer una promoción parecida. El sponsor de la selección francesa había propuesto a sus clientes que, en toda compra entre el 1 y el 30 de junio, la empresa se comprometía a “devolver la suma íntegra” si el equipo galo salía campeón. La publicidad se presentó como si fuera un contrato solemne, con un sello oficial, fecha y firma del presidente de la compañía. Otra versión, con el mismo eslogan, incluía fotografías de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Paul Pogba.

Las preocupaciones de los accionistas de Vatti se dejaron notar desde que Francia empezó a avanzar rondas en el torneo en Rusia. Las acciones de la empresa en la Bolsa de Shenzhen perdieron desde el 14 de junio, fecha de apertura del Mundial, un 51,7% de su valor.

El resto de la historia es ya conocida, Francia ganó 4 a 2, salió campeón y todos los franceses y quienes los apoyaban festejaron. Bueno, Vatti no tanto. La empresa china deberá devolver la módica suma de $ 10 millones de euros, o sea, unos u$s 11.688.460. Desde la empresa ya comunicaron que “para celebrar el título de la Selección de Francia, iniciaremos las devoluciones”. Inlusive, Wang Zhaozhao, un representante de Vatti, le habría dicho al diario económico China Securities Journal que la empresa había incluido esta decisión en la propuesta anual por lo que no habría grandes consecuencias.