Cuánto gana Luis Miguel (el verdadero) por su serie

Es uno de los éxitos de Netflix, que lleva una temporada. Tanto que la Casa de Papel parece haber pasado a segundo plano. La serie sobre la vida de Luis Miguel tiene el aval del cantante y está basada en un libro autobiográfico, aunque a veces surja alguna discrepancia entre él y los autores, y ha devuelto a la palestra al mexicano y también le ha dado buenos dividendos.

Se estima que Netflix le pagó a Luis Miguel u$s 12 millones, un adelanto por la realización de la serie, según informa el sitio https://ahoramismo.com. Este dinero habría sido el cachet por filmar una promoción de un minuto.

Esta cifra, más lo que recibió por conciertos y venta de discos, hace que el cantante cuente con una fortuna de u$s 45 millones. Pero no es toda ganancia la que tuvo Luis Miguel en su carrera, más allá de los u$s 2.000.000 que embolsó por sus conciertos en 2014, o los casi u$s 20 millones que recibió por el mismo concepto en 2010. Esto sin contar la venta de discos.

También tuvo demandas, como la que le hizo el dueño de una mansión que alquilaba en Beberly Hills por u$s 232 millones por no pagar cuatro meses, o el millón de dólares con que tuvo que indemnizar a su ex representante William Brockhaus.

Por lo pronto, los u$s 12 millones le ayudarán a Luis Miguel a recuperar algo de lo perdido.