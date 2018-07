Se exportarán abejas reinas a Uruguay

En el primer cuatrimestre de este año se exportaron 19.120 abejas reinas por un valor de u$s 249.822.

Son 7 las provincias del país que producen abejas reinas.

Las cabañas apícolas argentinas podrán exportar abejas reinas a la República Oriental del Uruguay. Según confirmó el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de ese país aprobó el ingreso de los insectos. Asimismo, las autoridades sanitarias uruguayas también aceptaron la solicitud de Certificado Veterinario Internacional realizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La decisión favorece la actividad que se desarrolla principalmente en diversas provincias productoras, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Chaco, donde se origina la miel, un producto regional con grandes oportunidades de venta al mercado externo.

De acuerdo con la página oficial de la Casa Rosada, en el primer cuatrimestre de este año se exportaron 19.120 abejas reinas por un valor de u$s 249.822, es decir u$s 13 por abeja reina y, dependiendo del destino, el valor por unidad puede llegar hasta los u$s 18.

Para lograr la apertura de mercados en América latina, el Ministerio de Agroindustria de la Nación trabajó en conjunto con la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, desde donde se coordina el Consejo Nacional Apícola, la Secretaría de Mercados Agroindustriales y el Senasa.