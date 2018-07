Los clubes deportivos más ricos del mundo

De la lista conformada por 50 equipos solamente 7 no pertenecen a Estados Unidos. Además, son los únicos clubes de fútbol.

Los Dallas Cowboys lideran el ranking de los equipos más ricos del mundo.

La popularidad del fútbol ayuda a los equipos a vender productos y auspicios a los fans y compañías en cada rincón del mundo. Por tal motivo, 3 de las cuatro franquicias deportivas más ricas del planeta son: Manchester United , Real Madrid y Barcelona. Cada una de ellas supera los u$s 4.000 millones en ingresos. De hecho, 7 de los 50 clubes más ricos del mundo son equipos de fútbol de Europa.

Pero, a pesar de la gran popularidad de este deporte, todavía están muy lejos de igualar los ingresos de un equipo de fútbol americano. Los Cowboys de Dallas es el equipo que más ingresos tiene en el mundo, por tercer año consecutivo. De acuerdo con la revista Forbes, el equipo de Jerry Jones tiene un valor de u$s 4.800 millones.

Nunca hubo un mejor momento para ser dueño de un equipo deportivo en alguna liga profesional del mundo. Como consecuencia de diversos factores, por ejemplo los contratos de televisión, muchos clubes están rompiendo el récord en precio de ventas. En Estados Unidos, las Panteras de Carolina, los Houston Rockets, y los Marlins de Florida fueron quienes lideraron sus respectivas ligas.

Un dato llamativo es que cada uno de los equipos que forman parte de este top 50 tienen ingresos por arriba de los u$s 1.950 millones. Unos u$s 200 millones más que el año pasado. Inclusive, ya hay 106 franquicias deportivas que superan, por lo menos, los u$s 1.000 millones.

Según lo publicado por Forbes, el fútbol americano es el deporte que más franquicias tiene en la lista. De los 32 equipos que la conforman, 29 forman parte del top 50. Quienes se quedaron fuera son los Leones de Detroit, los Buffalo Bills y los Bengalíes de Cincinnati.

Aún así, fueron los equipos de basket quienes más posiciones subieron. Los Houston Rockets escalaron 14 posiciones llegando al puesto 40. Por su parte, los Brooklyn Nets y los Golden State Warriors saltaron 10 posiciones cada uno.

Con ingresos promedios de u$s 103 millones, un 13% más que el año pasado, los equipos tienen más ganancias que nunca. Solo cinco equipos no lograron obtener al menos u$s 60 millones.

La lista de los 50 equipos:

1. Dallas Cowboys, u$s 4.800 millones, (NFL)

2. Manchester United, u$s 4.123 millones, (Soccer)

3. Real Madrid, u$s 4.09 millones, (Soccer)

4. Barcelona, u$s 4.064 millones, (Soccer)

5. New York Yankees, u$s 4.000 millones, (MLB)

6. New England Patriots, u$s3.700 millones, (NFL)

7. New York Knicks, u$s 3.600 millones, (NBA)

8. Los Angeles Lakers, u$s 3.300 millones, (NBA)

8. New York Giants, u$s 3.300 millones, (NFL)

10. Golden State Warriors, u$s 3.100 millones, (NBA)

10. Washington Redskins, u$s 3.100 millones, (NFL)

12. Bayern Munich, u$s 3.063 millones, (Soccer)

13. San Francisco 49ers, u$s 3.050 millones, (NFL)

14. Los Angeles Dodgers, u$s 3.000 millones, (MLB)

14. Los Angeles Rams, u$s 3.000 millones, (NFL)

16. Chicago Cubs, u$s 2.900 millones, (MLB)

17. San Francisco Giants, u$s 2.850 billion, (MLB)

17. Chicago Bears, u$s 2.850 millones, (NFL)

19. Boston Red Sox, u$s 2.800 millones, (MLB)

19. Houston Texans, u$s 2.800 millones, (NFL)

21. New York Jets, u$s 2.750 millones, (NFL)

22. Philadelphia Eagles, u$s 2.650 millones, (NFL)

23. Chicago Bulls, u$s 2.600 millones, (NBA)

23. Denver Broncos, u$s 2.600 millones, (NFL)

25. Miami Dolphins, u$s 2.575 millones, (NFL)

26. Green Bay Packers, u$s 2.550 millones, (NFL)

27. Boston Celtics, u$s 2.500 millones, (NBA)

27. Baltimore Ravens, u$s 2.500 millones, (NFL)

29. Atlanta Falcons, u$s 2.475 millones, (NFL)

30. Manchester City, u$s 2.474 millones, (Soccer)

31. Pittsburgh Steelers, u$s 2.45 millones, (NFL)

32. Seattle Seahawks, u$s 2.425 millones, (NFL)

33. Minnesota Vikings, u$s 2.400 millones, (NFL)

34. Oakland Raiders, u$s 2.380 millones, (NFL)

35. Indianapolis Colts, u$s 2.375 billion, (NFL)

36. Brooklyn Nets, u$s 2.300 millones, (NBA)

36. Carolina Panthers, u$s 2.300 millones, (NFL)

38. Los Angeles Chargers, u$s 2.275 millones, (NFL)

39. Arsenal, u$s 2.238 millones, (Soccer)

40. Houston Rockets, u$s 2.200 millones, (NBA)

41. Los Angeles Clippers, u$s 2.150 millones, (NBA)

41. Arizona Cardinals, u$s 2.150 millones, (NFL)

43. New York Mets, u$s 2.100 millones, (MLB)

43. Kansas City Chiefs, u$s 2.100 millones, (NFL)

45. Jacksonville Jaguars, u$s 2.075 millones, (NFL)

46. Chelsea, u$s 2.062 millones, (Soccer)

47. Tennessee Titans, u$s 2.050 millones, (NFL)

48. New Orleans Saints, u$s 2.000 millones, (NFL)

49. Tampa Bay Buccaneers, u$s 1.975 millones, (NFL)

50. Cleveland Browns, u$s 1.950 millones, (NFL)