Qué puede pasar esta semana en materia económica

Cuáles son las claves económicas de esta semana que recién comienza.

En esta semana, la volatilidad se mantendrá alta de corto plazo (en las acciones locales), en un marco en donde la incertidumbre sobre el impacto real de la crisis en la economía en magnitud y tiempo aún se sigue discutiendo, y existen ciertas dudas sobre las políticas de cambio en algunos sectores. “De hecho, los negocios podemos decir que fueron el punto más débil de este comportamiento. El volumen promedio diario cayó 36% este mes vs. junio, a la vez que otro dato no tan feliz fue la suba en la volatilidad”, señala Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal .

“La de 30 días se disparó arriba del 59%, más de 10 puntos del promedio del mes pasado. No podemos garantizar, en este marco, que el piso observado no vuelva a testearse. Creemos que será un mercado de trading, lo que limita el perfil del inversor, y en el que recomendamos manejarse mediante la fijación de stop loss para acotar pérdidas”, explica Gardiner.

“Deberemos monitorear la recuperación de los negocios como primera señal importante de cambio de visión –agrega–. Si buscamos fijar algunos niveles, entendemos que el piso para el Merval se estableció en 26.000-25.000 puntos, en tanto que sería una buena señal el cruce de los 28.400-29.000 puntos para ir después a buscar niveles de 30.800. Pensando ya en las próximas semanas, habrá que estar atentos también a la agenda corporativa de cara a la llegada de los resultados de las empresas locales.”

“En la curva de bonos en dólares, no hubo grandes variaciones y se mantiene cierta recuperación en el mes, lo que es un buen punto de partida dada la coyuntura. Ganar cierta estabilidad es un primer paso. Los rendimientos cayeron así en las últimas semanas desde la zona de máximos de 9,5-9,7% anual, y ofrecen actualmente Tires de entre 5,2% y 9,3% para durations de entre 0,7 y 11,7 años. Niveles que siguen empujando las recomendaciones de posicionamiento en la parte corta y media de la curva según el perfil del inversor.”

Para el director de Portfolio Personal, “además, otro punto favorable es la estabilidad cambiaria de las últimas semanas. Tomando como referencia el BCRA3500, el cierre fue de $ 27,65, con un leve rebote en la semana (+1.5%) pero cayendo en el mes (-4,2%), y con el dato –importante en este contexto- de una caída fuerte en la volatilidad

de corto. Incluso las expectativas de devaluación implícitas en el mercado de futuros de ROFEX cayeron, en particular, en las posiciones más cortas. Anualizada, estas tasas se ubicaron entre 44/47% en promedio para los cierres del viernes, contra niveles de 57-50% a principios de mes.”

“En cuanto a los instrumentos en pesos, seguimos distinguiendo la Letra corta del BCRA que presenta rendimientos de entre 49% y 42,35% para plazos de 23 a 124 días, en ese mismo orden. Asimismo, en un escenario de mayor calma cambiaria, también vemos cierto atractivo sobre otros instrumentos en pesos muy golpeados luego de varios meses de volatilidad”, advierte el ejecutivo.

Por último, y ante un vencimiento de u$s 500 millones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció la licitación de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a un plazo de 182 días con vencimiento el 25 de enero de 2019. “La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo; con un precio máximo para las Letras del Tesoro, dejándose de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo, un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. El precio máximo para las Letras del Tesoro a 182 días será de u$s 982,13 por cada VN u$s 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 3,65%.”

“Esperamos que la tasa de corte se ubique en línea con las que presentaron las Letes en la licitación de hace dos semanas (11 de julio). En esa oportunidad se colocaron dos Letras a 210 y 378 días, con tasas del orden del 4% y 5,5%, respectivamente”, concluyó Gardiner