DC Universe, nueva competencia para Netflix

Ver Galería El servicio de streaming de DC Comics se estrenará en el otoño estadounidense.

DC Comics, la empresa que agrupa a superhéroes como Batman, Superman y Mujer Maravilla anunció que en el otoño estadounidense, primavera en Argentina lanzará su propio servicio de streaming llamado DC Universe. Los usuarios tendrán la opción de suscribirse mensual o anualmente y su costo será de u$s 7,99 y u$s 74,99 respectivamente.

De acuerdo a lo comunicado en la convención de comics de San Diego, el servicio que competirá directamente con Netflix y su “alianza” con Marvel, contará con un vasto catalogo de películas y series de esta editorial. Además, de las ya clásicas películas de Superman de Cristopher Reeve o las de Batman de Tim Burton, la plataforma contará con películas animadas como Batman y la máscara del fantasma.

Leé también: Netflix invierte más en producciones que Hollywod

Pero eso no es todo, así como Netflix cuenta con producciones propias, DC Universe también lo hará. De hecho, ya está anunciada, para este año, la serie en live action “Titans” y se espera que en 2019 se estrenen “Stargirl” , “Doom” y “La Cosa del Pantano”. Además, habrá series animadas propias como “Harley Quinn” y la vuelta a las pantallas de “Young Justice: Outsiders”, la continuación de la serie de Cartoon Network cancelada en 2013.

Pero eso no es todo, a diferencia de Netflix, Dc Universe buscará captar la atención de sus fanáticos ofreciéndoles un producto extra, los comics. Desde DC Comics anunciaron que los usuarios de la plataforma podrán leer comics online así como también descargarlos y poder leerlos sin necesidad de una conexión a internet.

La aplicación DC Universe estará disponible en múltiples dispositivos. Se podrá disfrutar en Chromecast, Android TV, Amazon Fire TV y Apple TV, además de en equipos de escritorio. En cuanto a móviles, estará disponible en iOS y Android, por lo que se podrá llevar los cómics fuera de casa. Aún no se ha dicho nada sobre aplicaciones para consola, pero si el servicio triunfa, no sería raro ver la app en Xbox One y PS4.