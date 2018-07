Argentina: más ministerios que el promedio de América Latina

Macri descartó fusionar Ministerios.

Uno de los temas más importante a tratar, en materia de economía, para Mauricio Macri es la reducción del déficit fiscal. Inclusive, fue una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional a la hora de prestar el dinero. Una de las medidas que se barajó para bajar el gasto público fue fusionar algunos ministerios y que otros bajaran a la categoría de Secretaría.

Finalmente, el Presidente de la Nación decidió descartarla. El motivo es muy claro, Macri no cree que esa sea una solución. De acuerdo con información publicada en La Nación, el jefe de Estado les habría dicho a sus colaboradores: “Por ahí no pasa el ahorro. ¿Cuánto podés ahorrar, ocho millones de pesos? El FMI quiere que vayamos al 1,3 de déficit (el año que viene), unos u$s 300.000 millones, y que no le vendamos más fruta“. Además, les habría dicho en privado que los principales países no tienen menos que la Argentina. Un dato llamativo al respecto es el informe publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) donde se muestra que Argentina tiene más ministerios que el promedio de América Latina.

En él, se detalla que el Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo. El número de organismos bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se mantuvo estable, pero el tamaño del gabinete aumentó: en 2015, se ubicó entre los más numerosos de América Latina -cercano a Ecuador y a Brasil donde hay gabinetes de coalición, y a Chile- y alcanzó un máximo histórico. En 2016, este crecimiento continuó: se crearon cinco nuevos ministerios, elevando la cantidad de ministerios de 18 a 22. En 2017, el número se redujo a 21 con la fusión del Ministerio de Comunicaciones dentro del Ministerio de Modernización.

La lista la encabeza Venezuela con 31 seguido por Ecuador, Chile y Brasil con 23, República Dominicana con 22. Argentina ocupa el sexto puesto.

Cabe recordar que hasta el momento, la otra fusión que aceptó hacer Macri fue la absorción de Finanzas por parte de Dujovne, en Hacienda.