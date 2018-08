Maya´s Grill, el restaurante de Miami con sabor argentino

La crisis del 2007 los obligó a cerrar la empresa inmobiliaria. La familia Maya, con Rolando y Marsha a la cabeza, tuvieron la oportunidad de comprar en Miami un negocio.

El restaurante adquirido presentaba grandes desafíos. No solo no cumplía los requerimientos legales para vender bebidas alcohólicas, sino que apenas tenía 60 asientos. Encima, no tenía gas. Todo era eléctrico. Con mucho esfuerzo y trabajo, se consiguió pasar la cocina a gas, se incrementaron a 107 los asientos y obtuvieron todos los permisos correspondientes para la venta de alcohol. Solo quedaba un pequeño paso, pero fundamental: esperar la respuesta de la gente.

Desde el primer momento, la idea fue muy clara: nunca bajar la calidad del producto y cuidar hasta el más mínimo detalle la atención al cliente. No importaba que fuera local o turista, tenía que sentirse como en casa. Por tal motivo, la materia prima utilizada debía ser de primera clase, sobre todo, la carne, la especialidad del lugar.

De esta manera, se buscaron proveedores de carne de Omaha, Nebraska y Texas, los más afamados en los EE. UU., para que trabajaran con la raza Angus. Se les pidió los mejores cortes. Eso sí, debía ser al estilo argentino. Así, se consiguió algo único y diferente: platos muy conocidos por los estadounidenses, pero cortado al estilo argentino. El resultado fue un verdadero éxito. Al americano le encanta la parrillada porque lo encuentra divertido e inusual.

Algo llamativo de este restaurant de Miami Beach, es que acepta como forma de pago pesos argentinos a un cambio preferencial. En el 2011 en pleno cepo, y con el dólar blue a $10, se tomó la decisión de aceptarlo al cambio oficial. En su momento, “muchos pensaban que la medida se debía a una cercanía ideológica con el Gobierno de turno, pero en verdad solo era una forma de incentivar y ayudar al bolsillo del turista argentino. Hoy, con un escenario económico de dólar alto, se optó por volver a tomar dólares a un precio preferencial de $20 pesos por dólar”.

Tal fue el suceso del negocio que la familia está pensando en abrir una serie de franquicias. En primer lugar, la idea es llevarlos a distintos puntos de Miami y de ahí expandirse a otros sitios de la Florida como Orlando o Fort Lauderdale. Si el éxito continúa, se piensa en llegar a Nueva York, para después abrirse hacia la costa oeste y el centro del país. El objetivo es tener 3 locales propios para el 2019 y haber otorgado 10 franquicias. De momento, se busca que los locales de comida estén ubicados en centros urbanos con una alta densidad de familias.

La novedad que tendrán estas franquicias es que, a diferencia del restaurante, serán “Quick Service Premium”. Este tipo de establecimientos se destacan por ser lugares que cuentan con un menú reducido donde los clientes piden la comida en la barra, se hace en el momento el plato deseado y después se sientan a la mesa. Cada local contará con 5 u 8 empleados, y un menú para el almuerzo y la cena. El objetivo es que los clientes encuentren una comida de calidad a un precio accesible, entre u$s 12 u u$s 15. Además, se espera obtener una facturación de entre u$s 900.000 y u$s 1,5 millones y que las franquicias tengan una rentabilidad neta de entre 12 y 15%. De esta manera, podrán recuperar lo invertido al termino de los 2 años y medio o 3 años.