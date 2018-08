Cómo es un iPhone X falso de u$s 80

iPhone X falso que se consigue en China.

China cuenta con un mercado inmenso de fabricantes de smartphones que se aprovechan de las grandes compañías para clonar los teléfonos más populares. Obviamente, estas copias están disponibles por un precio muy asequible, por lo tanto, muchos consumidores caen en la trampa. Una de las copias que tiene sorprendidos a los analistas y amantes de los gadgets de última generación son los clones de iPhone X que pueden conseguirse en el continente asiático por menos de u$s 100.

En primer lugar, cabe señalar que este “iPhone X” es, en realidad, capaz de ofrecer un gran rendimiento y muchas de las funciones que los smartphones suelen brindar. En este sentido no es un teléfono tan “falso”. Incluso, desde el punto de vista del hardware, el teléfono se parece muchísimo al original. Cuenta con el mismo diseño, los mismos detalles, no tiene botón de inicio, botones laterales y un puerto Lightning que funciona a la perfección. También, al prenderlo, aparece el logo de Apple y ejecuta un sistema operativo muy similar a iOS.

Sin embargo, después de usarlo un tiempo uno comienza a darse cuenta de sus fallos. Hay muchísimo más espacio restante que es ocupado con plástico para que los componentes no se muevan, los chips son mucho más grandes, lo cual indica que son mucho más viejos, la batería tiene una autonomía menor y todo da la sensación de estar manufacturado de la forma más barata posible. Además, los sensores del “notch” del iPhone X falso no funcionan y la cámara es de una calidad bastante baja. En cuanto al uso del Face ID, es posible registrar tu cara y poder desbloquearlo, el problema es que el resto de las personas que lo intenten también puede hacerlo. Por otro lado, la interfaz de usuario de Siri se parece bastante, pero no funciona bien.

Estos equipos, ilegales en casi todo el mundo, son imposibles de conseguir en la Argentina de manera (más o menos) sencillas.