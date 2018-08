Melconian:“Hasta el FMI sabe que este acuerdo es incumplible”

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación.

En un evento organizado por Balanz Capital, el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó la realidad económica del país. El panorama no es para anda alentador.

En primer lugar, Melconian ratificó sus críticas a las políticas económicas del Gobierno de Macri. Además, declaró que se pasó del gradualismo al realismo cuando se le tuvo que ir a pedir dinero al FMI. Al respecto, el ex presidente del Banco Nación comentó que el acuerdo “está armado de tal manera que la Argentina deba volver al mercado”. Asimismo, agregó que “ahora hay que ver si el acuerdo con el Fondo es la solución, como plan B, o estamos en la puerta del plan C”.

Por otro lado, Melconian aseguró que “hasta el FMI sabe que el acuerdo, tal como lo conocimos, es incumplible”. Igualmente, opinó que “el Fondo quiere que esto funcione por Macri, por el populismo, porque se fue con una mala imagen y porque se quedó sin trabajo en la década. Porque lo que le ha puesto Argentina o lo que le promete que va a poner, es más que todo lo que le tiene prestado a todos los países a los cuales les prestó este año”.

También, el ex presidente del Banco Nación hizo hincapié en la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2019 con un acuerdo con la oposición. “Es el último bastión antes del plan C para ver si aparece algo que baje el Riesgo País, y Argentina demuestre que puede ir al mercado y complementar los u$s 15.000 millones del Fondo”, indicó.

El economista habló de la necesidad de recuperar las expectativas del mercado y atenuar la demanda de dólares, para lo cual “la forma ortodoxa” es aprobar el presupuesto en acuerdo con la oposición. “Si no vendrán formas heterodoxas, que es un grado anterior a lo coercitivo”, alertó.

En ese sentido, habló del “Plan C”, que sería un esquema de retenciones más devaluación. “Uno de los temas es cómo se para la demanda cambiaria sin afectar el salario real y el precio de los bienes de consumo y cómo no se entorpece un buen tipo de cambio efectivo. Eso históricamente ha sido la devaluación con retenciones, que en un esquema de tipo de cambio flotante hay que pensarlo cómo se implementa”, explicó. A lo cual agregó, “no sería un ataque al campo, sino que debiera ser general. Una retención en u$s 60.000 millones genera ingresos del fisco, donde no debiera estar permitido que contra eso se pueda subir el gasto, pero bajaría la tensión del ajuste de $ 300.000 millones que tienen que hacer Nación y gobernadores”.

“¿Cuál es el mecanismo que puede bajar la demanda de cambio de dolarización de portfolios y darle un golpe mortal al turismo? Una devaluación, que para que no licúe al salario inmediatamente o no tenga un paso inmediato al precio de los bienes se la entorpece ‘morenistamente’ hablando con una retención”, continuó. Al mismo tiempo, sentenció que “todo eso fracasó en la Argentina como medida permanente” y que solo “puede ser algo útil de forma transitoria para un programa que lo esté demandando y que no pueda ir a otro tipo de cuestiones”.

Por último, se refirió a la posibilidad de que haya un plan D que es “entrar en restricciones explícitas”. “No es una propuesta mía ni algo que vea sensato, pero es el mecanismo para sacar las castañas del fuego en un momento determinado” dijo antes de reiterar que lo fundamental es la aprobación del presupuesto.