Fontevecchia: “Argentina necesita más empresas”

Jorge Fontevecchia hablando durante los Premios Fortuna 2018 en la Bolsa de Comercio.

El cofundador de Editorial Perfil, fundador de la Revista Fortuna y presidente de Perfil Netwok, Jorge Fontevecchia, antes de entregar los Premios Fortuna de Plata, Oro y a la trayectoria empresarial en el exterior y a nivel local, señaló que “antes de venir para acá, me fijé en el mayor diccionario de etimología española, ya que los periodistas trabajamos con las palabras, y vi que no existe la palabra empresario. Y las tres palabras relacionadas son emplear, emporio y empujar”.

Al respecto señaló que “sin empresarios no hay empleo ni mercado” y recordó que hace años “empresario se convirtió en una mala palabra . Pensamos que es imprescindible como medio de construir un puente entre los empresarios y la sociedad porque sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay mercado”.

El cofundador de Editorial Perfil además agregó: “Nosotros salimos con un medio a empoderar a los empresarios. Las empresas tienen que seguir. La Argentina necesita más empresas. La solución al problema argentino es que haya más empresas para que haya más empleo, más mercado y más empuje”.