El magnate ruso Roman Abramovich vende el Chelsea

Debido a las presiones de Gran Bretaña y EE.UU., el dueño del club de fútbol busca una oferta de u$s 3.300 millones para vender. Hace 15 años había pagado por el club u$s 200 millones.

Roman Abramovich, el multimillonario ruso que es dueño del Chelsea.

El magnate ruso Roman Abramovich quiere vender su club de fútbol Chelsea por u$s 3.300 millones. Las razones para esta decisión son las sanciones que está imponiendo Estados Unidos a los multimillonarios rusos, y cómo influyen estas en la política inmigratoria del Reino Unido, cada vez más dura, en especial con los ciudadanos de la ex URSS.

Las autoridades británicas ven con desconfianza a Abramovich por su conocida lealtad con el presidente Vladimir Putin. Particularmente por las turbulentas relaciones que mantienen los dos países a partir de los asesinatos en suelo inglés de ex oficial ruso de inteligencia Sergei Skripal y del empresario Nikolai Glushkov.

El dueño del Chelsea intentó obtener la nacionalidad británica pero la dilación en otorgársela, más los problemas con su visa, lo llevaron a optar por la ciudadanía israelí.

Según el sitio elEconomista.es, a inicios de este año, Abramovich pidió al banco neoyorkino Raine Group asesoramiento para una posible venta. Pero las ofertas que le llegaron alcanzaron los u$s 2.000 millones, lejos de los u$s 3.300 millones que él pretende. El magante había comprado el Chelsea en 2003 por u$s 200 millones.