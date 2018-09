Un día en la vida del hombre más rico del mundo

Jeff Bezos, CEO de Amazon y dueño de varias empresas, como The Washington Post.

Jeff Bezos, CEO de Amazon, es desde julio de 2017 el hombre más rico del mundo (a segundo lugar pasó Bill Gates), con una fortuna de u$s 158.000 millones. Entre sus activos, este mega millonario cuenta con The Washington Post y la empresa aeroespacial Blue Origin.

Pero, ¿cómo es un día común para este empresario que tiene un patrimonio neto que representa más de tres veces las reservas del Banco Central de la República Argentina? ¿Cómo vive una persona que tiene tanto dinero?

Entre lo hábitos de Jeff Bezos está el de levantarse a la mañana sin usar despertador, de manera natural. En su agenda no programa ninguna reunión temprano para poder desayunar junto a su mujer, la escritora MacKenzie Bezos, y a sus cuatro hijos. Y para poder disfrutar de la mayor parte de la mañana con su familia.

Incluso trata de no usar mucho de su tiempo en meetings. Por año, se reúne solamente seis veces con los accionistas de Amazon. Y en sus encuentros en general usa la estrategia de las dos pizzas: no reunirse con más gente que la que pueda comer y quedar satisfecha con dos pizzas.

El dueño de Amazon es fanático de los platos extraños. Según el sitio megaricos.com, en un encuentro con el fundador de Woot, Matt Rutledge, Bezos pidió pulpo con papas, panceta, yogurt de ajo verde y huevos. Todo esto sólo para el desayuno. Pero también le gusta la comida de los food trucks.

Como también lo hace Bill Gates, el creador de Amazon se dedica a lavar los platos después de cenar. “Estoy convencido de que es lo más sexy que hago”, dijo Bezos a Henry Blodget, jefe de redacción de Business Insider.

Si bien no habla de su rutina de entrenamiento, en sus últimas presentaciones se lo vio en muy estado físico. Es fan de las series como The man in the high castle, Transparent o Star Trek. Y uno de sus pasatiempo es buscar cohetes de la NASA en el mar, gracias a un submarino que posee.