SIPER: Un límite al plan de pagos de AFIP

En principio, todos los contribuyentes que tengan deudas con el organismo, podrán, hasta fin de octubre, acceder al Régimen Especial de Facilidades de Pago, aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, vencidas hasta el 30 de junio de 2018, así como de sus respectivos intereses (incluidos los punitorios), siendo, incluso posible, bajo ciertas condiciones, refinanciar planes vigentes antiguos. No es moratoria. No perdona multas, pero no deja de ser una buena noticia, porque permite saldar deudas acumuladas, porque dan hasta cuatro años para pagar, porque permite rehacer planes vigentes formulados a muy corto plazo y porque el costo financiero es inferior a la que pagan las Micropymes y PyMEs hoy en día.

CONDICIONES:

Los planes de facilidades de pago deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Pago a cuenta: según categoría “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”: 5% de la deuda consolidada, para sujetos de las categorías “A”, “B” o “C” – 10% de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categoría “D”, “E” y aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema.

b.) Tasa de financiamiento: Basada en cantidad máxima de cuotas que el contribuyente considere oportuno y/o a las que pueda acceder según caracterización SIPER , para lo cual se efectuará la siguiente distinción:

b) 1. Micro y Pequeñas Empresas inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES”. 2. Resto de contribuyentes.

MI OPINIÓN:

La intención del plan es buena. Cubre una necesidad ampliamente reclamada. ¿Cuál es su defecto? Penaliza con condiciones más pesadas al contribuyente con más dificultades. Es un razonamiento típico del mundo financiero: Cuánto peor estás, peor te trato. Mayor tasa, te cobro. Menos plazo, te doy. Más pago a cuenta, te pido. Y más avales y garantías te impongo.

No es buena idea usar el SIPER en circunstancias extraordinarias como las que vivimos.

Simplificar no es un verbo que conjuguen muy bien las autoridades de AFIP, y todo el SIPER es complicado, discrecional, limitativo y excluyente. Podría justificarse en épocas normales. Pero vivimos épocas extraordinarias. Solo es necesario ver lo que preveía el Presupuesto Nacional elaborado para este año, en materia de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, y demás variables, y compararlo con lo que estamos viviendo, para darse cuenta de que el scoring “normal” puede dar cualquier cosa (en general mala) para la mayoría de los contribuyentes. Y penalizarlos por eso, no es bueno. Es muy poco apropiado para los tiempos que corren y perjudicial. si el objetivo es dar un “Plan de Facilidades” que procura ayudar a Monotributistas, Autónomos, Micropymes y PyMEs. Los más perjudicados por una crisis que ni provocaron ni saben cuándo y cómo va a terminar. Imaginemos si esos mismos contribuyentes elaboraran un “scoring” para los funcionarios que manejan la economía ¿cómo les daría?

Por eso, señores funcionarios, menos exigencias burocráticas y más idoneidad.