Dólar hoy: Por qué baja

El dólar acumula una caída de 5 pesos en lo que va de octubre.

Desde el inicio de la nueva política monetaria instaurada por el flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, la caída del dólar se volvió casi una costumbre. De hecho, en las dos semanas que lleva al frente del ente monetario, la divisa estadounidense registró subas un solo día. Hasta ahora, acumula una caída de casi 5 pesos y se ubica en el nivel más bajo desde el 29 de agosto pasado.

De acuerdo con el Licenciado y Master en Ciencias Económicas, Aldo Abram, esta constante depreciación de la moneda norteamericana se debe a que el BCRA decidió no emitir más dólares. Cabe recordar que una de las medidas que había tomado Luis Caputo antes de renunciar, y que Sandleris decidió aplicar, fue el uso de bandas de flotación para la divisa estadounidense. Con esta medida, el Banco Central se comprometía a no intervenir en el mercado, siempre y cuando, el dólar no superara los $ 44 o perforara el piso de los $ 34. Incluso, el entrevistado declaró que después de la tremenda depreciación que sufrió el peso en los últimos meses era lógico pensar que en algún momento se debía recuperar.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de que el dólar llegue al piso de $ 34, Abram dijo que es posible. Aún así, agregó que dependerá de la confianza que tenga la gente en la moneda nacional y en la situación del país, así como también de que el BCRA cumpla su promesa de la base monetaria.

Por otro lado, el consultor económico y financiero opinó sobre la posibilidad de que esta situación se sostenga en el tiempo y aseguró que al peso todavía le queda mucho margen para recuperarse. Incluso, dijo que el hecho de que la moneda argentina perdiera más de la mitad de su valor no tenía ninguna justificación económica.

Por último, Abram habló de la necesidad de tener un peso fuerte para que los salarios vuelvan a cobrar fuerza, así como también los ahorros en pesos de las personas. De esta manera es posible que se recupere la confianza en el país.