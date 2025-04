Invitadas: Eugenia Martínez de Irujo luce el vestido de lunares ideal para los eventos de temporada

La llegada de la primavera y la famosa Feria de Sevilla son una combinación perfecta que ha cautivado a los habitantes de la ciudad y a todos los visitantes que acuden al recinto ferial para disfrutar de los coches de caballos, los trajes de flamenca y las casetas adornadas con farolillos. Como cada año, la Feria de Sevilla se convierte en el punto de encuentro de famosos que lucen sus mejores atuendos y se suman a la fiesta con alegría y buen vino.

La presencia de Eugenia Martínez de Irujo en la Feria de Abril

Este año no podía faltar la presencia de Eugenia Martínez de Irujo, quien sorprende constantemente con sus looks modernos que la hacen lucir más joven en cada evento. Para el sábado del Pescaito y para asistir al desfile de The IQ Collection en el Real de la Feria, la duquesa de Montoro optó por un modelo exclusivo de la colección cápsula de Roberto Diz x The IQ Collection, que actualmente se encuentra agotado.

El vestido elegido por Eugenia Martínez de Irujo es el modelo Terpsicore, un vestido largo con estampado de lunares negros en terciopelo sobre un fondo de color marino. Con detalles como la abertura lateral, el cuello perkins, el plisado frontal y los botones laterales, este vestido combina elegancia y comodidad de manera excepcional, convirtiéndose en la elección perfecta para las invitadas de la temporada.

Opciones similares al vestido de Eugenia Martínez de Irujo

A pesar de que el vestido elegido por Eugenia Martínez de Irujo se encuentra agotado, existen otras opciones igualmente elegantes que pueden sacarnos de apuros en más de una ocasión. Por ejemplo, un vestido con estampado de puntos y «bufanda» incorporada con cuello en V y mangas ligeramente abullonadas de la marca NA-KD, disponible por 69,97 euros.

También, un vestido de lunares con volantes en la caída de la falda y confeccionado en chifón de la marca Boohoo, que está disponible por 28,00 euros.

En conclusión, la Feria de Sevilla es un evento único en el que la moda y la elegancia se combinan para crear un ambiente lleno de estilo y glamour. La presencia de Eugenia Martínez de Irujo en este evento demuestra que la moda flamenca sigue siendo una tradición viva que se renueva constantemente con propuestas innovadoras y sofisticadas. ¡No te pierdas la oportunidad de lucir un look espectacular en la próxima Feria de Sevilla!