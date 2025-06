Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes reciben su pago hoy? Así quedó el CALENDARIO oficial

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar ha dado a conocer el calendario oficial de pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina 2025 para los estudiantes inscritos en el programa del Gobierno de México. En este artículo, te informaremos sobre quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago el día jueves 5 de junio y cómo se distribuirán los siguientes apoyos de manera escalonada.

## Los beneficiarios que cobran la Beca Rita Cetina 2025 hoy jueves 5 de junio

Durante este mes, los estudiantes comenzarán a recibir su apoyo por el bimestre mayo-junio de $1,900 pesos a través de su tarjeta del Banco del Bienestar. Según la información proporcionada, los pagos comenzarán con los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cuyos apellidos comiencen con la letra «B». Si eres beneficiario, recuerda que puedes verificar el estado de tu tarjeta a través del «Buscador de Estatus» en la página oficial del programa.

## Calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina 2025

Después de semanas de espera, los beneficiarios del programa ya pueden consultar las fechas de pago para el mes de junio. Estas se realizan de forma escalonada y siguen un orden alfabético:

– Miércoles 4 de junio: Letra A

– Jueves 5 de junio: Letra B

– Viernes 6 de junio: Letra C

– Lunes 9 de junio: Letra C

– Martes 10 de junio: Letras D, E y C

– Miércoles 11 de junio: Letra G

– Jueves 12 de junio: Letra G

– Viernes 13 de junio: Letras H, I, J y K

– Lunes 16 de junio: Letra L

– Martes 17 de junio: Letra M

– Miércoles 18 de junio: Letra M

– Jueves 19 de junio: Letras N, Ñ y O

– Viernes 20 de junio: Letras P y Q

– Lunes 23 de junio: Letra R

– Martes 24 de junio: Letra R

– Miércoles 25 de junio: Letra S

– Jueves 26 de junio: Letras T, U y V

– Viernes 27 de junio: Letras W, X, Y y Z

En resumen, el día jueves 5 de junio los estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025 recibirán sus pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de $1,900 pesos, de acuerdo al calendario oficial. ¡No te pierdas esta oportunidad de recibir tu apoyo a tiempo!