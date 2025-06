Nuevos cierres a dos bares en Chapinero por reincidir en el incumplimiento de normas ambientales y exceso de ruido

En un operativo reciente realizado de manera conjunta por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Alcaldía Local de Chapinero y la Policía de Bogotá, se descubrieron dos bares que, después de haber sido previamente clausurados por incumplir las normas de control del ruido, reanudaron sus actividades sin cumplir con las medidas impuestas. El objetivo de este operativo, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de junio de 2025, es garantizar que los establecimientos cumplan con las regulaciones ambientales, especialmente en lo que respecta al exceso de ruido que afecta la convivencia de los vecinos.

Bar El Andén Cantina

El establecimiento El Andén Cantina había sido cerrado anteriormente debido a la falta de insonorización en sus instalaciones. En ese momento, se le exigía adecuar el espacio para minimizar el impacto acústico en la zona. Sin embargo, el bar retiró los sellos de suspensión de actividades sin autorización ni cumplimiento de las exigencias técnicas, lo que constituyó una violación del acto administrativo. Ante esta situación, las autoridades impusieron un comparendo por el engaño a la autoridad y ordenaron el cierre inmediato del establecimiento por cuatro días.

Bar Canalla: (ahora Cretina)

El otro establecimiento involucrado, Canalla, ahora operando bajo el nombre de Cretina, también había sido requerido para realizar acciones de insonorización. Durante la inspección, se comprobó que no se habían tomado las medidas necesarias para controlar la emisión de ruido. Además, se detectó un cambio de razón social y administrador, lo que no eximía al establecimiento de las obligaciones previas impuestas. Según la Ley 1801, estos cambios no eliminan las responsabilidades ambientales del negocio, por lo que se aplicó la misma sanción: comparendo y cierre temporal.

Compromiso con la legalidad y la convivencia en Chapinero

Las autoridades del Distrito dejaron en claro que los bares y discotecas deberán permanecer cerrados hasta que se verifique el cumplimiento integral de las medidas preventivas para reducir el impacto del ruido. Daniel Páez, director de Control Ambiental de la SDA, resaltó el compromiso de la administración con la legalidad y la protección del derecho al descanso de los vecinos. «Los establecimientos que no cumplan con la normatividad ambiental seguirán siendo objeto de medidas preventivas y, de ser necesario, sancionatorias. Además, en casos como estos en los que se evidencie el incumplimiento de las medidas, pondremos los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación», agregó Páez.

Otros controles en Chapinero

Este operativo forma parte del plan de control del ruido en Chapinero, que también incluyó inspecciones en sectores como Quinta Camacho y la calle 57, donde se verificó que los bares y discotecas contaran con la documentación legal correspondiente. Durante este recorrido, otro establecimiento fue sellado por operar sin la documentación vigente. Las autoridades reiteraron su llamado a los establecimientos comerciales para que respeten las normas ambientales y garanticen la convivencia pacífica en el sector. Estos operativos continuarán en zonas de alto impacto, con el fin de proteger a los ciudadanos y promover el bienestar común en Bogotá.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.