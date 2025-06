CELEBRIDADES Adiós a los buzos oversize: Pampita y Paula Chaves tienen la prenda de invierno que los reemplaza en este 2025

En este invierno, Pampita y Paula Chaves han marcado tendencia con una prenda que reemplaza a los buzos oversize que solían dominar las últimas temporadas. Este nuevo ítem se ha convertido en un aliado moderno, elegante y versátil para abrigarse con personalidad. A continuación, te contaremos cuáles son las tendencias que utilizan Pampita y Paula Chaves y cómo han reinventado su estilo con este nuevo look.

El Nuevo Look de Pampita y Paula Chaves: ¿Qué Prenda Están Usando?

Pampita y Paula Chaves han liderado un cambio en el mundo de la moda al apostar por una prenda que ha redefinido el estilo invernal. En lugar de los buzos oversize, han optado por un nuevo enfoque que ya se refleja en eventos, campañas y producciones fotográficas. Pampita ha elegido una polera de tejido grueso en tono gris perla, combinándola con jeans ajustados y borceguíes para lograr un look urbano y sofisticado. Por su parte, Paula Chaves ha lucido un suéter rústico con guarda en tonos tierra, que ha complementado con un jogger y zapatillas de lona para un estilo relajado y campestre.

Ambas celebridades han demostrado cómo esta prenda puede adaptarse a distintos estilos y contextos. Mientras Pampita la incorpora en un look más urbano y pulido, Paula Chaves la lleva hacia un terreno más relajado y bohemio. Sin embargo, en ambos casos, el suéter se ha convertido en el punto de partida del outfit, desplazando a otras piezas más tradicionales de la temporada.

Por Qué el Suéter Es la Prenda Estrella del Invierno 2025

El suéter, en sus múltiples versiones como polera, rústico, con guarda o liso, se consolida como el ítem clave de este invierno. Las celebridades lo eligen no solo por su funcionalidad, sino también por su potencial estético. Además, son looks fáciles de replicar, accesibles y adaptables a distintas ocasiones. Paula Chaves y Pampita han consolidado una vez más su influencia en el mundo de la moda al mostrar sus mejores looks a partir de un suéter. Con propuestas que combinan funcionalidad, diseño y estilo personal, han transformado esta prenda clásica en el símbolo de una temporada donde la comodidad y la identidad van de la mano.

En resumen, el suéter se ha convertido en la prenda estrella de este invierno, gracias a la influencia de Pampita y Paula Chaves, quienes han demostrado cómo reinventar el estilo invernal con esta prenda versátil y elegante. ¡No dudes en incorporar un suéter a tu guardarropa y seguir las tendencias de estas dos celebridades argentinas!