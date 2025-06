Mirtha Legrand habló sobre la condena a Cristina Kirchner: “Tiene que devolver la plata que robó”

En una reciente emisión del programa de Mirtha Legrand, la reconocida conductora recibió a Pampito, Flavio Mendoza, Belén Francese, Mercedes Ninci y Alfredo Leuco en su mesa. Durante la conversación con el periodista, Mirtha Legrand expresó su firme opinión sobre la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner en el caso de corrupción conocido como “Vialidad”.

La conductora afirmó de manera contundente que Cristina Kirchner debería devolver el dinero que se le acusa de haber robado, haciendo referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esta declaración generó un intenso debate en la mesa, con el periodista político explicando que la Justicia está ordenando un decomiso de más de 500 millones de dólares, que deben ser devueltos por los condenados en el caso, entre los cuales se encuentran Lázaro Báez y José López, además de la propia Cristina Kirchner.

La discusión continuó con la mención de la posibilidad de que la expresidenta Kirchner pueda apelar a instancias internacionales, aunque los invitados coincidieron en que esta estrategia no tendría efecto vinculante. Asimismo, se destacó que la Corte Suprema de Justicia ya ha dictado sentencia en tercera instancia, por lo que no cabe la posibilidad de una apelación adicional. Además, se mencionó que Cristina Kirchner no podrá presentarse como candidata en futuras elecciones, y se especuló sobre su posible lugar de residencia durante el cumplimiento de la pena.

En medio de la discusión, se reveló que la expresidenta Kirchner preferiría permanecer en la calle San José, en lugar de trasladarse al sur del país, ya que considera que esta última opción significaría un aislamiento social y político. Estas declaraciones generaron un amplio interés en la audiencia, que sigue de cerca el desarrollo de este caso de corrupción que ha sacudido a la política argentina.

En resumen, la presencia de destacados invitados en el programa de Mirtha Legrand permitió abordar de manera profunda y diversa el tema de la condena a Cristina Kirchner, sus implicaciones legales y políticas, así como las posibles repercusiones futuras en el panorama nacional. Este debate refleja la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático, y subraya la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles de la sociedad.

Actualización constante de la noticia.