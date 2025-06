'No da tiempo de correr': hondureña vive los ataques en Israel

Sarah Picovsky, una residente hondureña en Israel, relata con angustia la espera de la oleada de misiles provenientes de Irán. Desde Jerusalén, junto a su familia, experimenta el horror de las sirenas, la tensión de los refugios y la incertidumbre de un próximo ataque. La vida diaria en su ciudad se torna un desafío constante bajo la amenaza de los misiles, que suponen una escalada de tensión en el conflicto.

## El eco de la guerra: «Arde Teherán»

Sarah contrasta su testimonio con las declaraciones estratégicas del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien, con frialdad, menciona en sus redes sociales «Arde Teherán» tras confirmar ataques aéreos en la capital iraní. Este mensaje cierra con fuerza la advertencia de Katz sobre posibles represalias si los ataques de Irán continúan, evidenciando la dureza del conflicto.

### Las cifras de la destrucción

Según información de la agencia EFE, las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo en Teherán para repeler la oleada de misiles procedentes de Irán. Los ataques en territorio iraní han cobrado la vida de al menos 90 personas, con 31 de ellas en la provincia de Azerbaiyán Oriental, además de dejar a decenas de heridos. Israel, por su parte, se enfoca en desmantelar sistemas de defensa, almacenes estratégicos y figuras claves del régimen iraní, como científicos nucleares y altos mandos de la Guardia Revolucionaria.

#### Civiles en el limbo del fuego cruzado

Sarah y miles de civiles más se encuentran en medio de una guerra sin cuartel, enfrentando una realidad que no eligieron. La vida entre sirenas, alarmas y refugios se convierte en el día a día de estas personas, que viven con el miedo constante de un ataque inminente. La incertidumbre y la angustia marcan su rutina, con la esperanza de que cada alerta no sea la última.

#### Bajo el cielo más hostil

Para Sarah y muchos otros, el conflicto no es solo una cuestión geopolítica, sino una lucha diaria por la supervivencia. Entre declaraciones belicosas, bombardeos y amenazas, estos individuos intentan mantenerse a flote entre la incertidumbre y el miedo constante. La esperanza es su única aliada en medio de la devastación.

Es vital que, ante la gravedad de la situación en Oriente Medio, se busquen soluciones diplomáticas que eviten una escalada aún mayor de violencia y protejan la vida de miles de civiles inocentes atrapados en medio del conflicto. La solidaridad y la comprensión internacional son fundamentales para poner fin a esta espiral de violencia y construir un futuro de paz y estabilidad en la región. En la ciudad de Buenos Aires, se encuentra un lugar mágico y lleno de historia: el barrio de San Telmo. Este emblemático barrio porteño es conocido por sus calles empedradas, sus antiguas casonas coloniales y su famosa feria de antigüedades. En este artículo, te invitamos a descubrir la magia de San Telmo, sus atracciones turísticas, su gastronomía y su ambiente bohemio. ¡Prepárate para sumergirte en la historia y el encanto de uno de los barrios más pintorescos de la ciudad!

### Historia de San Telmo

El barrio de San Telmo tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando fue fundado como un barrio de clase alta. Con el paso de los años, San Telmo se convirtió en un barrio de inmigrantes y obreros, lo que le dio su carácter bohemio y multicultural. Durante muchos años, el barrio estuvo en decadencia, pero en las últimas décadas ha experimentado un renacimiento gracias a la revitalización de sus calles y la llegada de nuevos emprendimientos.

### Atracciones turísticas

San Telmo es un barrio que rebosa de historia y cultura, por lo que no faltan las atracciones turísticas para visitar. Una de las paradas obligatorias es la Plaza Dorrego, donde se encuentra la famosa feria de antigüedades que se celebra todos los domingos. En esta feria, podrás encontrar desde muebles antiguos hasta objetos curiosos y artesanías. Otro lugar emblemático es la Iglesia de San Pedro Telmo, una joya arquitectónica de estilo neogótico. Además, no puedes dejar de visitar el Pasaje San Lorenzo, una callejuela empedrada llena de bares y restaurantes con encanto.

### Gastronomía

San Telmo es conocido por su variada oferta gastronómica, que combina la tradición porteña con influencias de otras culturas. En el barrio, podrás encontrar desde clásicos bodegones porteños hasta restaurantes de alta cocina internacional. No puedes dejar de probar las empanadas en La Brigada, las pizzas en El Cuartito o la comida peruana en La Cevicuchería. Y para los amantes de la carne, San Telmo ofrece una amplia selección de parrillas donde podrás disfrutar de un buen asado argentino.

### Vida nocturna

Por la noche, San Telmo se transforma en un barrio vibrante y lleno de vida. Sus calles se llenan de música, baile y diversión, y hay opciones para todos los gustos. Puedes disfrutar de un espectáculo de tango en alguno de los tradicionales bares del barrio, como El Viejo Almacén o La Ventana. O si prefieres algo más alternativo, puedes visitar alguno de los bares de música en vivo que abundan en la zona. Y para los que buscan una experiencia más relajada, nada mejor que tomar una copa de vino en alguna de las vinotecas del barrio.

### Consejos para disfrutar de San Telmo

Si estás planeando visitar San Telmo, te recomendamos que lo hagas en domingo para poder disfrutar de la famosa feria de antigüedades. No olvides llevar efectivo, ya que muchos puestos no aceptan tarjetas de crédito. Además, te aconsejamos que te pierdas por las calles del barrio, ya que siempre hay rincones escondidos por descubrir. Y por supuesto, no te vayas sin probar alguna de las delicias gastronómicas que ofrece el barrio.

En conclusión, San Telmo es un barrio único en Buenos Aires que combina historia, cultura, gastronomía y diversión. No importa si eres porteño o turista, este barrio te enamorará con su encanto y su autenticidad. Así que no lo pienses más y ven a descubrir la magia de San Telmo. ¡Te aseguramos que no te arrepentirás!