Camila Homs se volvió fanática de la microbikini bicolor y lució dos modelos de lujo

Camila Homs, una reconocida modelo, ha compartido recientemente una serie de fotos tomadas al aire libre en Río de Janeiro, donde posa luciendo dos trajes de baño diminutos en colores vibrantes. En esta producción, la modelo muestra su estilo característico, eligiendo modelos de diseño bicolor que combinan cortes simples con una paleta de colores impactante.

### Dos Microbikinis de Diseño Bicolor

En la primera serie de imágenes, Camila Homs posa con una microbikini inspirada en Brasil, en tono verde esmeralda con detalles en amarillo. Este modelo cuenta con un corpiño triangular clásico con breteles finos y una bombacha colaless de tiro bajo con tiritas regulables a los costados. Por otro lado, en otra imagen, la modelo luce otra microbikini bicolor en turquesa con vivos y breteles en verde neón, casi amarillo. En este caso, el corpiño tiene un formato semirectangular con moldería underboob y breteles finos, mientras que la parte inferior es de tiro alto con diseño cavado y colaless.

Ambas elecciones de trajes de baño combinan la estética Y2K con detalles actuales, demostrando cómo los diseños simples siguen siendo tendencia en la moda de swimwear.

### Camila Homs en Microbikini Negra y Capelina

En una reciente publicación, Camila Homs impactó con una microbikini de lujo en el Caribe. Esta vez, la modelo optó por un diseño negro liso de corpiño triangular con recortes y tiras finas, estilo bralette, y una bombacha cavada con arandelas metálicas en los extremos. Además de lucir las últimas tendencias en trajes de baño, la modelo complementó su look con dos collares, una capelina negra con ala ancha y anteojos oscuros.

Durante un paseo en la playa, Camila Homs adelantó otra gran tendencia del verano europeo al lucir un enterizo off white tejido al crochet. Este look se suma al furor por los textiles artesanales que están ganando protagonismo en las vacaciones más fashionistas. El modelo se ata alrededor del cuello con pequeños breteles y presenta algunas aberturas cut out en el frente de la moldería. La modelo complementó su outfit con ojotas clásicas, lentes de sol rectangulares en total black y un maxibolso en tonalidades marrones.

